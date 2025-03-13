印尼女移工當密醫替同鄉看牙 暖心法官心疼輕判還免驅逐

移民署高雄市專勤隊會同衛生局人員，在三民區高雄火車站附近一處旅館查獲印尼籍移工違法從事醫療及醫美行為，並查扣近300件醫療設備等相關證物。 （高雄市專勤隊提供）

2025/03/13 14:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕印尼籍女移工「米妮」利用休假替同鄉看牙，因價格低廉，預約治療場場爆滿，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊獲報逮捕「米妮」送辦，高雄地方法官林育丞同情移工雖然來台工作享有健保，但牙科有諸多診療及醫材並非健保給付，連台灣人看牙都覺得貴，更況何是收入頗低的移工們，因此「米妮」雖然涉犯醫師法，但輕判緩刑3年，並宣告不用驅逐出境，讓她有機會留在台灣工作賺錢養家。

判決指出，「米妮」原本在在尼家鄉一般診所從事護理工作，合法申請來台後，在高雄地區從事製造業技工，約2年多前動起兼職念頭，靠著網路影片自學加上邊做邊學，在網路上張貼廣告，於休假日提供美白牙齒、補牙及牙齒矯正等牙科治療，每次收費300至7000元不等。

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由於沒有「診所」供她行醫，米妮選擇在高雄火車站一帶的廉價旅舍房間當診療室，吸引許多同鄉移工「搶破頭」預約治牙，甚至因交通便利，客群遍及全台；高雄市專勤隊專案小組經過多月搜證，去年10月在旅館查獲「咪女」違法從事醫療及醫美行為，現場查扣多具行李箱內藏放大量牙齒矯正器、醫療美白儀器及各類手術工具等物品，使用之醫療器械種類、數量均相當可觀，卻未見任何消毒、防護用具，衛生安全堪慮。

高雄地方法院審理時，「米妮」坦承犯行，法官林育丞同情移工的遭遇，認為牙科有諸多診療及醫材並非健保給付，國人前往牙科診所接受牙齒相關診療時，仍得自費負擔高額診療及醫材費用，而以外籍來台工作者而言，即使他們一樣享有健保身分，但依他們的收入，要支付高額自費項目根本和天價沒兩樣，因此依非法執行醫療業務罪判徒刑6月，另宣告緩刑3年，並應向公庫支付5萬元。

由於外國人在台犯罪，依法得驅逐出境，林育丞認為，「米妮」的患者主要是東南亞移工，對公共衛生影響層面有限，且若宣告驅逐出境，勢必影響她日後來台工作、旅遊的權益，考量她應無再犯並繼續危害社會安全之虞，依比例原則審酌後，諭知不用把她驅逐出境，讓她有機會留在台灣工作賺錢養家。

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