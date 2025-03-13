為詐團收取4100萬 屏檢對車手求重刑、續押

屏檢對車手求處重刑，並且繼續羈押。（記者葉永騫攝）

2025/03/13 14:28

〔記者葉永騫／屏東報導〕李姓男子去年底誤信詐騙集團假投資詐騙伎倆，分3次交付車手4100萬元，屏東地檢署指揮屏東警分局逮獲陳姓車手，雖然車手坦承犯案，但屏檢認為犯行重大，向法院求處從重量刑6年9月並繼續羈押。

被害人李姓男子報警表示，遭人以投資公司名義進行詐騙，警方於今年1月17日逮捕26歲陳姓男車手，認為犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯之虞，聲請羈押獲准。

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檢方認為，陳姓車手經由詐騙集團指示，預先購買準備裝載贓款行李箱，並於超商列印偽造之投資公司工作證、存款憑證、操作協議書、保密協議書、證券交易委託書及個人資料保護聲明等虛偽文件，再由詐騙集團成員冒用合法之投資公司名義，向被害人訛稱投資可以獲利，須入金至投資公司等語，使得被害人分3次共交付4100萬元給假冒投資公司員工的陳男，再由陳男將贓款放置在不詳地點，由詐騙集團其他成員收受。

檢察官認為，陳男為侵害人民財產權甚鉅，冒用合法之投資公司名義，侵害該公司之商譽及我國市場秩序正常發展，且陳男以洗錢為業，阻礙國家追回受害款項，干擾司法機關追訴詐欺犯罪，其經手收取款項高達4100萬元，已造成被害人財產重大損害，依詐欺、偽造文書、洗錢等罪嫌，求處有期徒刑6年9月以上徒刑。昨日移審，屏東地院裁定繼續羈押陳姓車手。

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