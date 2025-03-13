清涼美女按摩工作室藏貓膩 警逮人驚見51歲婦下海

艾女稱因沒有一技之長找不到工作，才會透過網路找上找性交易工作，警方依妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例及社會秩序維護法罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/13 14:09

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市永和警方於網路巡邏時，發現某社群網站放上清涼美女圖，且充滿性暗示文字，進一步加入LINE帳號後發現藏著貓膩，對方稱可提供全套及半套性服務，還掛保證是34歲身材姣好的美女，而警方昨天喬裝嫖客上門逮捕艾姓女子，驚見她實際年齡是51歲婦人，根本與廣告內容相差甚遠。

永和警分局調查，該應召站在社群網站「捷克論壇」放上清涼白皙的美女圖，標榜1對1貼心的溫柔服務，廣告內容為「單純活潑可愛的我，期望哥哥來約喔」，不但充滿性暗示，且服務價碼分為2000、2500元及3000元。

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警方進一步加入該網站的LINE帳號後，發現魔鬼藏在細節內，對方稱妹妹是台灣籍34歲，身高160公分、體重50公斤，罩杯則為34D，而服務內容包括洗殘廢澡、輕功、口交等，若加值還可全套性服務，服務項目價碼分為2000至3000元，地點則在永和四號公園旁。

據指出，警方掌握此訊息後，昨天派員喬裝前往該民宅，而前來應門的則51歲艾姓婦人，待艾女辦事前開口收取性交易費用時，警方隨即表明身分將其逮捕，並扣得保險套等證物。

警詢時，艾女稱因沒有一技之長找不到工作，才會透過網路找應召站從事性交易工作，警方詢後，將其依妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例及社會秩序維護法罪嫌送辦，另擴大追查應召站幕後負責人。

警方呼籲，色情場所妨害善良風俗，影響社區治安及居住品質，將持續取締，不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力。

該社群網站放著清涼美女圖，且充滿性暗示文字，警方網路巡邏時發現加入LINE帳號，才發現藏著貓膩。（記者陸運鋒翻攝）

警方加入該論壇LINE帳號後，對方提供性交易服務項目及價錢。（記者陸運鋒翻攝）

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