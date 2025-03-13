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    高中老師打籃球突倒地沒呼吸心跳 師生合力救回

    斗六正心高中國文老師打籃球時突然倒地無心跳呼吸，現場師生齊力搶救，老師送醫急救恢復生命跡象，昨天恢復意識。（記者黃淑莉攝）

    斗六正心高中國文老師打籃球時突然倒地無心跳呼吸，現場師生齊力搶救，老師送醫急救恢復生命跡象，昨天恢復意識。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/13 13:11

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林正心高中一名47歲國文老師打籃球時突然倒地、沒有呼吸心跳，正在上體育課的高3學生見狀呼喊求救，並臨危不亂分工協助校護、教官搶救，師生合力第一時間做CPR、AED電擊等急救措施，該名老師送醫搶救恢復心跳，昨（12）日清醒，全校師生集氣為老師祈福。

    生輔組長王昱昇指出，3月10日下午3點半左右在學校籃球場，該名老師與同仁及學生打三對三，搶到籃板球後在沒有人碰觸下，抱著球突然往前趴倒，與他打球的學生及老師見狀上前查看，並大聲呼喊求救，他聽到跑去查看，發現老師呼吸、脈博微弱，先撥打119，並請在場學生去找校護及拿AED。

    多名學生分頭跑去找校護、拿AED、到門口引導救護車，校護火速到場發現老師臉部發黑、已無心跳呼吸，馬上CPR，同學拿來AED由教官操作，電擊一次後，由教官與校護輪流CPR，大約7、8分鐘後救護車抵達接手。

    學校祕書劉立郡表示，老師到院搶救後恢復心跳呼吸，急診室醫師稱讚師生第一時間緊急處置做得很好，經檢查是心肌梗塞，當晚緊急手術後在加護病房，昨天中午恢復意識。

    目睹老師昏倒及參與搶救學生的導師擔心學生受到驚嚇，事後在班級家長群組中貼文，除說明整個事件過程，並拜託爸爸、媽媽多多觀察一下孩子們的狀況，若有需要幫忙一定要告知，昨天也在第一時間告知班上學生及家長，老師已恢復意識，但仍在加護病房觀察，大家都很開心，也持續為老師集氣祈福。

    學校也在事發隔天升旗時間向全校師生說明發生過程，感謝及讚許當天參與急救學生的表現，並請全校師生為老師集氣祈福。

    參與搶救的劉姓、楊姓同學說，第一時間沒有多想，只想要救人，直到看到老師被送上救護車，不由自主流下淚，才發現原來很緊張、也有被嚇到，還好在學校學初級救護課程。

    一位家長指出，看到老師的訊息，她也詢問一下孩子，對孩子們勇敢冷靜一起搶救老師的舉動很感動，大大稱讚孩子做得很好，更是佩服孩子的勇氣，這是關於一條生命、一件好事，也是學生推動生命教育的最佳示範，以孩子為傲。

    該名老師的家屬也請學校祕書轉達，非常感謝師生在第一時間緊急處置，並請大家集氣為老師祈福，希望能早日康復回到學校。

    全校師生一起為老師集氣祈福。（家長提供）

    全校師生一起為老師集氣祈福。（家長提供）

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