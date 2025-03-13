75歲失智老翁街頭漫步獨行 警根據片斷記憶助找到回家路

西門町派出所警員邱柏文（左）、林秉毅（右）（記者劉慶侯翻攝）

2025/03/13 13:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕75歲黃姓老翁，在北市萬華西門町蹣跚行走，見周邊車輛往來也不閃避險況徒生，萬華分局巡邏警網據報前往調查，發現對方疑似有著失智癥狀，經帶回派出所慢慢誘導詢問，才終於幫對方找到親人。

北市警萬華分局西門町派出所警員林秉毅、邱柏文，是在巡邏期間見有名白髮老翁踽踽獨行，神情恍惚，員警以為是遊民，經上前詢問，發現對方對自己年籍資料、住處地址均難以明白陳述，警方為保護安全，隨即帶到派出所內休息並協助聯絡親屬。

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經警方檢視老翁隨身物品，耐心詢問關於身分資訊等問題幫助回憶，最終在對方提供片斷的記憶中，得知老者姓黃，及38年次，隨後再根據戶政資料追查，才成功聯繫到家屬。

黃姓老翁的親友接獲警方訊息，趕赴至派出所時見父親一切安好，始放下心中大石破涕為笑，對於警方熱心之舉，心中感動之情溢於言表，並對警方不斷表達感謝之意。

萬華分局表示，若家中有年邁長者要出門時，應有親友在旁陪同為宜，儘量避免單獨外出，鼓勵老人配戴身分手環，方便熱心的民眾或警察就時可以第一時間聯繫家屬。

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