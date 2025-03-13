想匯420萬投資哥斯大黎加新大學 警阻詐：非邦交國、難查證

南市一分局員警分析攔阻57歲王姓女子匯出428萬元台幣。（圖由警方提供）

2025/03/13 13:54

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第一分局莊敬派出所於近日下午接獲轄內某銀行通報，疑有民眾遭詐騙，欲匯出大筆款項。員警到場得知1名50多歲的女子稱有長期合作的夥伴推薦她投資哥斯大黎加興建新大學，要先匯款第1期13萬美元（約合台幣428萬元）。警方提醒該女，哥國非我國邦交國又位處遙遠，若遭詐騙，很難追回錢。女子最後打消匯款念頭。

南市警一分局莊敬所副所長謝忠舜與警員陳妙茹趕到現場，王姓女子（57歲）稱在工作上有1名長期合作夥伴、向她推薦1個投資機會，指計畫在哥斯大黎加設立1所新大學，預計分10（期）階段完成建校，總計需匯款130萬美元。她當日即欲匯出第1期款13萬美金（約428萬元台幣），機警行員察覺有異，通報警方查處。

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警方對王女分析說明，哥斯大黎加目前並非我國邦交國，且地處遙遠，如輕信該投資計畫，不僅難以查證真實性，未來若遭詐騙，想追回款項的難度極高；而王女也不願提供那位合作夥伴的身分。員警認為依過往經驗判斷，這極可能是詐騙手法。

經過員警耐心勸說與分析，王女最終打消匯款念頭，避免她的420萬台幣變成「肉包子打狗」。南市警一分局呼籲，民眾若遇到涉及海外投資、募資建設等高額款項交易，應提高警覺，可先至警政署「165全民防騙網」查詢最新詐騙手法、高風險帳戶及防詐技巧，以確保財產安全。警方會持續與金融機構合作，加強攔阻詐騙機制，並透過社區宣導提升民眾防詐意識，提醒大家「多一分警覺，少一分損失」，共同打擊詐騙犯罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

南市警一分局莊敬派出所副所長謝忠舜（左）與警員陳妙茹（右）合力勸阻57歲王姓女子匯出428萬元台幣。（圖由警方提供）

南市一分局員警提醒57歲王姓女子說，哥斯大黎加非我國邦交國、地處遙遠難查證，來源不明的投資匯款極可能是詐騙。（圖由警方提供）

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