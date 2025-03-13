一中商圈丟手機2hr尋回 韓國媽媽感動送警「好運巧克力」

手機迅速失而復得，讓韓籍一家3口相當感動。（圖由警方提供）

2025/03/13 13:29

〔記者許國楨／台中報導〕「台灣人的熱情與警察的效率，真的太讓人感動了！」1名來台自由行的韓國媽媽，前天在台中一中商圈遺失手機，讓她心急如焚，差點壞了全家出遊好心情，所幸在員警協助下，手機不到2小時就失而復得，讓韓國媽媽一家3口驚呼：「台灣真的好棒！愛上台灣！」

據了解，這對韓國夫妻由女兒帶領，近日特地從台北一路玩到台中，享受美食與人文風情，不料當天在人潮洶湧的一中商圈，媽媽不慎遺失手機，發現時已不知去向，由於手機內有韓國身分證及珍貴旅遊照片，加上即將離開台中，一家人焦急萬分，趕緊向第二分局育才派出所求助，

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警員張宏銓仍迅速開啟「翻譯模式」，克服語言障礙，用簡單英語和翻譯軟體耐心溝通，詳細記錄手機特徵與聯絡方式，立刻展開協尋，不久後，益民商圈保全透過「友善通報網」回報，拾獲1支疑似韓國遊客手機，張員立刻趕赴現場，確認手機無誤後，通知韓國旅客領取。

看到遺失手機完好無損回到手上，韓籍一家3口遊客激動直說「太不可思議了！」、「台灣人的素質與警察的效率太讓人感動了！」為此還特地準備了1盒「金沙巧克力」送給張員，象徵好運與感謝之意，並表示他們已愛上台灣，下次還要再來旅遊，讓這場「手機驚魂記」最終以溫馨結局畫下句點。

第二分局指出，一中商圈是著名商業與美食聚集地，不僅吸引許多學生族群，也是國內外遊客熱門打卡景點，由於人潮眾多，治安與交通管理至關重要，育才所與商圈內保全單位攜手合作，建立友善通報網，讓員警能在最短時間內掌握即時治安或交通狀況，迅速應對，確保民眾與遊客能在更安心環境下享受商圈活力與魅力。

分局分局長鍾承志表示，警察服務不分國籍，此次尋物經驗不僅讓外籍旅客對台灣留下美好印象，更展現了台灣警察的專業與熱情，堪稱「最佳國民外交」！他也提醒民眾，外出時務必妥善保管貴重物品，離開公共場所前多加確認，避免因小小遺失影響美好旅程。

一家3口還特地準備了1盒巧克力送給張員，象徵好運與感謝之意。（圖由警方提供）

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