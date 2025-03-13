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    宜蘭寒溪養雞場電纜失竊 遭賤賣損失逾50萬

    寒溪某雞場電纜線遭竊。（民眾提供）

    寒溪某雞場電纜線遭竊。（民眾提供）

    2025/03/13 13:10

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉寒溪村某養雞場無預警遭斷電，業者經查才發現是電纜線遭竊，警方獲報透過監視器以車追人，鎖定年約40歲楊男與林男犯嫌重大，突襲住處後果真起出電纜外殼及毒品，業者損失逾50萬，卻被2人賤賣不到2萬元，氣得大罵「太可惡！」全案依竊盜及毒品罪嫌函送法辦。

    寒溪某養雞場業者，才剛建置雞場拉好電纜線，雞都還沒養就被斷電，追查下發現是電纜線被偷， 立即報警求助，警方獲報後，展開「順藤摸線」行動，透過監視器畫面鎖定楊姓、林姓嫌犯，並追蹤他們的車輛動向。

    警方隨後突襲位於雞場不到2公里外的楊嫌住處後，當場查獲4大袋已被剝皮電纜外殼，更驚見毒品安非他命，人贓俱獲下，2人當場啞口無言，坦承共分4次以上偷竊，不過電纜已被賤賣2萬元，讓損失高達50萬元的業者相當氣憤。

    楊、林2人被警方依竊盜及毒品罪嫌，函送宜蘭地方檢察署偵辦。警方呼籲，電纜線竊盜不僅影響供電安全，更可能造成意外，提醒民眾務必加強防範，如發現社區有可疑人員徘徊，請立即報警。

    警方突襲位於雞場不到2公里外的楊嫌住處後，當場查獲4大袋已被剝皮電纜外殼，更驚見毒品安非他命。（民眾提供）

    警方突襲位於雞場不到2公里外的楊嫌住處後，當場查獲4大袋已被剝皮電纜外殼，更驚見毒品安非他命。（民眾提供）

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