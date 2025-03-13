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    警破獲5桌23人同時比「13支」 場主辯：是競技牌場

    警方在鳳山南榮路一棟大樓地下室，查獲「13支」賭場。（讀者提供）

    警方在鳳山南榮路一棟大樓地下室，查獲「13支」賭場。（讀者提供）

    2025/03/13 13:07

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市警方昨天中午在鳳山南榮路一棟大樓內，破獲一處「13支」賭場，現場共5桌23人同時比「13支」，查扣抽頭金1萬3000元、賭資2萬元、籌碼卡片40張等，場主一度辯稱，他們是「競技牌場」不是賭場，警方仍依賭博、社維法等移送法辦。

    警方指出，12日12時五甲派出所員警巡邏行經鳳山區南榮路某大樓，見停車場入口有人員站立且行跡可疑，遂前往地下室查看，現場發現賭場主持人胡男（49歲）坐於該處把風。

    胡男自行打開一旁鐵門供員警查看，即當場查獲蔣男（56歲）等23名賭客，以撲克牌分別在5張桌子上，把玩俗稱「13支」牌局。警方通報支援警力到場，現場查扣撲克牌39副、抽頭金新台幣1萬3000元、賭資2萬元、籌碼卡片40張等不法事證。

    全案調查後將胡嫌及把風人員莊男（25歲）等二人依刑法賭博罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，另23名賭客依社會秩序維護法第84條裁處。

    現場查扣撲克牌39副、抽頭金新台幣1萬3000元、賭資2萬元、籌碼卡片40張等不法事證。 （讀者提供）

    現場查扣撲克牌39副、抽頭金新台幣1萬3000元、賭資2萬元、籌碼卡片40張等不法事證。 （讀者提供）

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