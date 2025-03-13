醫大生遭酒駕撞死不到一週 台中又見酒駕男撞斷2支路燈桿

黃男駕駛休旅車衝上分隔島，撞斷路燈桿的瞬間。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/13 13:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區本月8日才發生洗車工吳叡旻，酒後無照駕駛有「黑道運兵車」之稱的豐田阿法休旅車，疾駛闖紅燈撞死兼差外送的高雄醫學大學職能治療系學生，事隔不到一週，台中市黃姓男子酒後駕駛休旅車，今天（13日）行經台中市南平路，竟衝上中央分隔島，撞斷兩支路燈桿，又逆向衝入對向車道，撞上一輛白色轎車，幸好對方沒受傷，黃男則雙腳輕傷，酒測逾0.4毫克，依公共危險罪法辦。

中市警局第三分局調查，黃男宣稱在小吃店內喝酒，至今天上午8時許，開休旅車返家途中，他可能打瞌睡或酒後晃神，沿南平路內側車道行駛時，突然偏離車道，衝上中央分隔島，撞斷兩支路燈桿，與對向車道的白色日產轎車相撞，但白色日產轎車的駕駛並未受傷。

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監視器畫面顯示，黃男車速不低，於上述肇事地點時，直接衝上中央分隔島，撞斷路燈桿時，還激起大片灰塵，之後撞上白色日產轎車，過程頗為驚悚。

調查顯示，黃男雙腳輕傷，但並未就醫，呼氣酒測逾0.4毫克，明顯超過0.25毫克公共危險罪標準，警方將他依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃男駕駛的綠色休旅車，車頭嚴重損毀。（記者張瑞楨翻攝）

黃男撞斷兩支路燈桿（含號誌），顯示撞擊力很強。（記者張瑞楨翻攝）

黃男撞斷兩支路燈桿（含號誌），顯示撞擊力很強。（記者張瑞楨翻攝）

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