偷排1.3萬噸廢油泥14年撈3.7億 士檢起訴18人

新北市蔡姓清運業者等18人被士林地檢署查出長期違法清運1萬3千公噸廢油泥，及非法清運土石、電解廢液及水肥，獲利3.7億餘元，士檢今依違反廢棄物清理法起訴蔡等18人；圖為調查人員扣押抽取廢油泥的車輛。（資料照）

2025/03/13 12:45

〔記者張文川／台北報導〕新北市蔡姓清運業者等18人，被士林地檢署查出長期違法清運1萬3千公噸廢油泥，及非法清運土石、電解廢液及水肥，獲利3.7億餘元，士檢今依違反廢棄物清理法起訴蔡等18人。

士檢指出，蔡姓清運業者於2010年至2023年間承攬醫院美食街、飯店百貨美食街的廢油泥清運工程，並轉包給無照的洪姓兄弟、潘男、童男，眾人違法清運廢油泥1萬3867公噸，檢方估計不法獲利共2億800萬餘元。

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洪姓兄弟等下包商也各自包攬違法清運業務，洪姓兄弟自2016年起承攬多家飯店、百貨、影城的廢油泥清運工程，卻擅自清運車將油泥任偷排至較無人跡的路邊水溝，直接拉開水溝蓋灌進排水溝，黑心得利1.4億餘元。

檢方查出鬍鬚張、貴族世家、吸引力公司、欣亞酒店等公司的6名人員，明知洪姓兄弟無照清運，仍委託其清運。檢方考量已繳回犯罪所得，積極彌補損害，處分緩起訴，並支付公庫各5千至100萬元。

童男於2014年至前年非法清運建案工地的土石污泥廢棄物至周姓土石業者的堆置場共2856公噸，獲利2444萬元，又擅自偷排有毒電解槽廢液，獲利178萬元。

潘男前年9月受食品公司委託非法清運水肥，賺取2萬餘元。

士檢指揮專案小組自2023年起發動數波偵查行動，認為蔡男等人為謀求私利，長期違法清運廢油泥，損害環境程度非輕，童男經查緝多次均不以為意，惡性重大，建請法院量處適當之刑，以資懲儆。

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