新光三越氣爆2歲女童不治 中檢依過失致死罪偵辦

新光三越氣爆案發屆滿1月，中檢仍在偵查氣爆原因與過失致死罪刑責。（民眾提供）

2025/03/13 11:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨公司上月（2月）13日氣爆，造成2名新光三越員工、2名澳門遊客死亡，另有38人輕重傷，澳門官方今天（13日）清晨公布，重傷的2歲女童已於澳門仁伯爵綜合醫院離世，這起事故死亡人數增至5人，台中地檢署在氣爆屆滿1個月，依過失致死罪偵辦至今，尚未釐清原因，不過，台中市消防局長孫福佑昨天（12日）針對氣爆原因說，有掌握到新事證，火調報告最慢月底送中檢，不排除瓦斯溢出引發氣爆。

台中地檢署上月13日氣爆當天下午，即指派主任檢察官鄭葆琳組成專案小組，當天晚間至翌日（14日）清晨，第一波偵訊目擊證人、新光三越員工與裝潢工、天然氣工人等20多人，當時有裝潢工人說，氣爆之前，當天上午10時30分，有工人見廠商切割瓦斯（天然氣）管線，11時有機電人員聽到廠商詢問瓦斯管線的開關位置，不久後聞到瓦斯味，20分鐘後，11時30分發生爆炸。

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中檢指出，這一個月來，專案小組協同台中市警局刑事警察大隊鑑識組、中市消防局火調科鑑識人員，多次到氣爆現場勘察蒐證，至今共計傳訊33人，包含施工工人11人，甚至北上、南下至新北市、高雄市的醫院，就訊治療中的工人，氣爆原因還在釐清中，也暫時無人轉列被告，目前仍依過失致死等罪嫌偵查中。

至於澳門政府公布死亡的女童氣爆當時與曾祖父、曾祖母一家四代7口到台灣旅遊，行經新光三越大門前，被氣爆掉落重物砸中，祖父當場死亡、祖母頭部重創送醫急救不治，2歲女童受重傷，緊急送到醫院救治，家人在辦完告別式後帶女童回澳門治療，仍因傷重不治。

新光三越氣爆受重傷女童不治，死亡人數增至5人。（資料照，記者廖耀東攝）

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