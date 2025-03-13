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    跟韓星宋承憲交往? 5旬婦遭詐團假冒身分差點上當

    女行員對欲臨櫃匯款的裴婦進行關懷提問。（記者邱俊福翻攝）

    女行員對欲臨櫃匯款的裴婦進行關懷提問。（記者邱俊福翻攝）

    2025/03/13 11:55

    〔記者邱俊福／台北報導〕54歲的裴姓婦人遇上「假愛情」詐騙集團，透過微信通訊軟體跟假冒韓國明星「宋承憲」的詐團成員，大談4個月的網戀後，前天依對方指示前往北市信義區的玉山銀行，欲匯款10萬元到對方指定帳戶，女行員於關懷提問時，驚覺有異，通報轄區北市警信義分局吳興街派出所到場了解，及時阻詐。

    警方調查，裴婦跟這名假「宋承憲」透過網路認識後，在對方每天噓寒問暖下，墜入情網，誤以為真的跟韓星「宋承憲」交往，長達4個月。

    前天，對方表示要給予裴婦一筆錢，但必須先匯給保證金10萬元，裴婦不疑有他，便獨自前往銀行匯款，匯款時，女行員詢問要匯款何人，裴婦僅稱男友，但無法說明匯給的戶名是誰，經女行員一再探詢，裴婦才說明是網路認識的男友。

    女行員聞訊研判裴婦是遇上詐騙集團，立即通報轄區吳興街派出所，派出所據報通知擔服巡邏勤務的警員蘇晨瑒、王眞鈺、謝宛蕙等3人前往了解，警員到場後經裴婦同意查看其跟網友對話，確認為愛情詐騙無誤，便與行員細心講解其詐騙手法，始讓裴婦恍然大悟，不再受騙。

    警方呼籲，社交媒體的普及使得詐騙手法更加多樣化，使用交友軟體及社群軟體應保持警惕，切勿輕易相信對方的虛假情感，也不要輕易透漏個人訊息或傳送私密照片，更不要輕易將金錢匯款給他人或隨意提供帳戶給對方使用，以避免上當。

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