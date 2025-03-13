又是酒駕大暴衝！台中妙齡女狂掃23機車「烏龜翻」驚人酒測值曝

詹女酒駕自撞狂掃整排機車。（民眾提供）

2025/03/13 12:37

〔記者許國楨／台中報導〕又是酒駕大暴衝！台中市13日凌晨發生一起自撞車禍，詹姓女子駕駛休旅車行經北屯區路段時，突失控衝向對向車道撞上停放路旁整排機車，強烈衝擊力道宛如保齡球館般掀起「骨牌效應」，除狂掃23輛機車休旅車也當場翻覆，詹女雖輕傷送醫但酒測值嚴重超標，將依公危罪嫌送辦。

這起事故發生在今（13）日凌晨零時許，第五分局接獲民眾通報，北屯區環太東路518號前發生嚴重車禍，隨即派員趕赴現場處理，從相關監視器畫面顯示，23歲詹女當時駕駛豐田休旅車沿環太東路往大坑方向直行，行經事發地點時因不明原因越開越偏，接著竟開到對向車道逆向自撞路邊停車格內整排機車。

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經初步調查，詹女疑因酒後注意力渙散，竟失控衝向對向車道，一頭撞上停放路旁的機車群，因幾乎是在沒有煞車的狀況下衝撞，碰撞力道猛烈讓23輛機車接連倒地，現場宛如保齡球館般掀起「骨牌效應」，而肇事的休旅車也當場翻覆，四輪朝天橫躺在路中央，場面怵目驚心。

而詹女經送醫所幸僅輕傷，但經酒測後其酒精濃度竟高達0.81毫克，超過法定標準值甚多，將依公共危險罪嫌送辦，據了解，酒測值0.81毫克相當於短時間內飲用約5至7瓶啤酒，對人體影響極大，會嚴重影響判斷力、視覺反應與肌肉協調，導致駕駛無法穩定控車，甚至可能連煞車的意識都不清楚，增加事故風險。

警方呼籲，飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，應善用大眾交通工具或請代駕，切勿以身試法，危害自身與他人的生命安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

詹女酒駕自撞狂掃整排機車。（民眾提供）

詹女自撞後休旅車也當場翻覆，四輪朝天。（民眾提供） （記者許國楨攝）

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