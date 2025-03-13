5分鐘「硬起來」拿5萬！2寶爸誆女直播主到公廁拍情色片2度性侵

郭男搭訕女直播主，誆稱要拍「大尺度」影片，若女方能在5分鐘內讓他勃起就可獲5萬元獎金，女方決定挑戰，被騙到殘障廁所卻遭郭逼迫口交、性侵並錄影。（情境照）

2025/03/13 12:41

〔記者張文川／台北報導〕台北市郭姓男子自稱在本土某情色頻道工作，在西門町搭訕一名女直播主，誆稱要拍「大尺度」影片，若女方能在5分鐘內讓他勃起就可獲5萬元獎金，女方決定挑戰，被騙到殘障廁所卻遭郭逼迫口交、性侵並錄影，郭男事後推稱影片無法上架出品，刪除影片後，約出重拍一次，事後還恐嚇威脅她交付52萬餘元以確保影片不流出，詐欺取財得逞。

最高法院維持二審判決，依強制性交等4罪判處5年8月徒刑，外加可易科罰金的詐財罪6月徒刑定讞。

請繼續往下閱讀...

一審台北地院原本認定強制性交的證據不足，依恐嚇取財、詐欺取財罪輕判郭男8月及9月徒刑，可易科罰金。

但高院逆轉認定，郭男的話術僅只於助己勃起，女方並未答應口咬與性交，郭違反對方意願而強迫為之，構成強制性交罪，事後的恐嚇取財、詐欺取財亦觸法，合併判處5年8月，另一詐欺取財罪判6月可易科罰金。

法院調查，郭男有詐欺、竊盜等前科，育有2名子女，自述曾經從事健身房、直播、代辦貸款送件員等工作，並未從事色情影音工作。

判決指出，2022年3月2日凌晨，郭男在西門町漢中街搭訕一名年輕女直播主，誆騙在拍片，她若能讓他5分鐘內勃起，就可獲5萬元獎金。

女直播主信以為真，決定一試挑戰，郭男帶她到北市峨嵋停車場的殘障廁所內，架起手機錄音要求她替他口交，女方一度拒絕，他卻翻臉恫嚇「難道妳要讓我生氣」，又指導「妳不脫衣服、光摸怎麼會起來呢？」迫她配合闖關，最終性侵得逞。

被害人由於體驗不好，回家後封鎖郭男IG，郭開新帳號連絡她，傳私訊「如不回訊息就要上傳影片」，並附上影片擷圖，被害人因害怕影片外流而付錢。

郭又以讓她親手刪除他手機內的影片為由，約她到西門町某影城的無障礙廁所見面，郭表示這次刪除後，她還「欠他1次」，合約未處理完，再次半推半騙的予以性侵。

郭男之後數度以「繳納罰金」、「公司匯款需手續費」等藉口向她借錢，若遭拒就嗆聲「沒關係，不用聯絡了」、「影片直接上片，好把錢給你」、「誰要在乎妳馬不馬賽克」、「明天就把你影片上傳」、「帳號給我，之後把錢匯給妳，我們也不用聯絡了」。女直播主不堪其擾，至北市萬華警分局報案，台北地檢署偵查後起訴。

郭坦承有搭訕被害人、允諾給予報酬，但沒和任何影音公司簽約，自己虛構合約慫恿拍片和訛詐騙錢。

一審台北地院認為女子於2度性侵遭性侵後未驗傷，事後與郭吃飯、看電影，通訊對話顯示大多語氣平和，且未提及性交的事，強制性交證據不足，依恐嚇取財罪判刑8月、詐欺取財罪判9月。

二審高院逆轉，改認定郭犯2個強制性交罪，和恐嚇取財罪、詐欺取財罪等3罪，合併執行5年8月徒刑，另有1件詐欺取財罪判刑6月得易科罰金。

最高法院駁回郭男上訴，維持二審判決與量刑定讞。被害人另提民事求償，台北地院判郭男應返還恐嚇及騙得的52萬多元，以及10萬元精神慰撫金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法