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    防「大甲盃」遶境衝突 彰縣5大打架熱區逾3千警伺候

    大甲媽今年遶境通過彰化市民生地下道時，警方將部署大批警力嚴防打架搶轎。（資料照）

    大甲媽今年遶境通過彰化市民生地下道時，警方將部署大批警力嚴防打架搶轎。（資料照）

    2025/03/13 12:14

    〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖進香將在4月4日起駕，預計5日深夜至6日凌晨行經搶轎打架熱區的彰化市民生地下道，彰化縣警局今年將彰化市民生地下道、南瑤宮、天后宮與北斗奠安宮、員林福寧宮等5大地點，列為信眾最多及最容易發生推擠、打架、踩踏的熱區，預計維安警力將與去年3008人次相去不遠。

    彰化縣警局長陳明君今天（13日）率縣警局訓練科長林世明、刑警大隊長江嘉勝、保安科長陳桂彬、交通隊長李四川與彰化警分局長林英煌等單位主管，會勘縣長王惠美預計在4月5日接轎處的省道台1線中山路、民生地下道、南瑤宮，研擬警力部署；明天將會勘回鑾時將駐駕的北斗奠安宮、員林福寧宮、彰化市永樂街天后宮等地。

    依據大甲媽進香時間，媽祖鑾轎預計4月5日晚間至6日凌晨之間通過彰化市民生地下道，緊接著駐駕南瑤宮；返程時則在10日駐駕奠安宮，11日駐駕彰化市天后宮，12日清晨進入台中市。

    依照去年警力部署，來程時警方部署1374人次警力、213人次民力；返程則部署1634人次警力、210人次民力，總計來、返程共出動3008人次警力、423人次民力。由於連續2年未發生嚴重肢體衝突，因此預計今年警力部署應與去年相去不遠，或可能維持相同人次警力。

    縣警局指出，大甲媽遶境連續2年在彰化市都相當平靜，只有1名酒醉鬧事民眾遭法辦；有鑑於往年經驗，今年大甲媽遶境進香，警方仍將彰化市民生地下道、南瑤宮、天后宮與北斗奠安宮、員林福寧宮等5大地點，列為信眾最多及最容易發生推擠、打架、踩踏的熱區。只要發生打架事件，將立即依現行犯逮捕依法究辦，絕不容許滋事分子在廟會活動中擾亂秩序。

    大甲媽今年遶境通過彰化市民生地下道，警方將部署大批警力嚴防暴力衝突。（資料照）

    大甲媽今年遶境通過彰化市民生地下道，警方將部署大批警力嚴防暴力衝突。（資料照）

    彰化縣警局長陳明君（左1）今天率員到彰化市南瑤宮了解大甲媽遶境警力部署。（圖由警方提供）

    彰化縣警局長陳明君（左1）今天率員到彰化市南瑤宮了解大甲媽遶境警力部署。（圖由警方提供）

    彰化縣警局今天會勘彰化市民生地下道，由訓練科長林世明（右1）為局長陳明君（左3）說明大甲媽遶境警力部署。（圖由警方提供）

    彰化縣警局今天會勘彰化市民生地下道，由訓練科長林世明（右1）為局長陳明君（左3）說明大甲媽遶境警力部署。（圖由警方提供）

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