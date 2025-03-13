台中阿公騎電動車闖公車道 宛如率領車隊慢速悠遊

阿公騎電動代步車，慢速行駛於公車專用道，公車紛紛減速。（民眾提供）

2025/03/13 11:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市1名阿公，昨天（12日）中午12時許，騎著電動代步車，竟然於台中市西區台灣大道，闖入公車專用道內，公車只能慢速行駛，他則看似威風，宛如率領著公車車隊慢行於公車專用道，台中市警局第一分局認為他違反《道路交通管理處罰條例》，於道路行駛或使用「個人行動器具」，將調監視器找人後開罰，可處1200至3600元罰鍰。

上述畫面還被人錄影上傳網路，只見阿公駕駛電動代步車，一路從社區行駛至車水馬龍的台灣大道，於昨天中午12時許，直接駛入台灣大道二段與英才路口的公車專用道，因他的速度不快，公車司機有警覺，只能跟在他的後方慢慢行駛，乍看之下，他宛如率領一個公車車隊，慢速悠遊台灣大道。

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中市警局第一分局獲報後馳抵現場，但阿公已經不見蹤跡，調閱監視器，顯示阿公駕駛電動車行駛於公車專用道，經初步研判屬個人行動器具，將依據影片時間調閱監視器畫面，查明行為人（阿公）身分，並依《道路交通管理處罰條例》第69條第5項規定，處1200元至3600元罰鍰。

監視器顯示阿公從社區騎電動代步車，進入車水馬龍的台灣大道。（民眾提供）

阿公騎電動車闖入公車道，乍看之下，宛如率領一個公車車隊慢速行駛。（記者張瑞楨翻攝社會事新聞影音）

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