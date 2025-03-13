獨家》金山警分局巡佐涉縱放通緝犯 遇檢方上門搜索突心肌梗塞發作

基隆地檢署偵辦新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛涉縱放蔡姓通緝犯案，交通分隊代理分隊長張簡富豐昨晚被帶往基隆地檢署複訊後，檢方諭知他10萬元交保。（記者吳昇儒攝）

2025/03/13 11:17

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛涉縱放蔡姓通緝犯案，基隆地檢署昨搜索莊員辦公室、住處，釐清莊員涉案程度與是否還有涉及其他不法情事，未料，檢警完成搜索後，莊員突然出現呼吸困難、冒冷汗等疑似心肌梗塞的症狀，檢察官周靖婷趕緊指揮警方將他送醫急救後脫險，救了他一命，將待他病況好轉後續行偵辦。

據悉，蔡姓通緝犯當天被逮後，莊翼飛曾告知抓到他的萬里派出所警員張智傑、與隨後趕抵的交通隊代理分隊長張簡富豐說莊男是他的線民，會再交一個通緝犯給他們做績效，張簡富豐當場並未答應放人，僅帶著隊員離去；檢方認為有釐清必要，昨晚9時許諭知張簡富豐10萬元交保。

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檢警調查，蔡姓男子因毒品被基隆地院通緝，去年8月21日中午被金山警分局交通分隊警員攔到，蔡男當時未帶身分證件為由，謊報哥哥的名字，警員利用M-police查證，蔡提供的資料確實相符，事後越想越不對勁，協請偵查隊協助追查，才知道蔡遭基隆地院通緝，立即通報追緝。當晚9時許，蔡開車經過萬里區玉田一帶時，就被萬里派出所長張智傑攔下，代理交通分隊長張簡富豐也隨即趕抵。

蔡男駕車被警方攔下時，坐在副駕駛座的新北市警察局金山分局大鵬派出所巡佐莊翼飛私下向張智傑與張簡富豐表示，他借調至偵查隊辦案多年，蔡男是他的線民，正在協助他辦案，若缺乏查緝通緝犯的績效，可以一換一，會再交一個通緝犯給他們做績效；張智傑不放人，並向分局長沈明義回報。

沈明義當晚明快指示，通緝犯為現行犯應立即逮捕，怎可以線民作為放人籌碼，下令依法將蔡男與莊員通通帶回偵辦，除將蔡男帶捕歸案外，另以莊員涉縱放通緝犯，將莊員函送基隆地檢署偵辦，並將莊員記過懲處調至石門分駐所。

新北市警察局長廖訓誠獲知金山警分局主動將涉案警員函送法辦的自檢案件後甚表重視，指示督察科全力協助基隆地檢署調查，勿枉勿縱。

承辦檢察官周靖婷釐清莊員涉案程度與是否還有涉及其他不法情事，昨指揮金山警分局督察組等單位搜索莊翼飛石門分駐所、住處等處，中午將他帶回偵查隊偵辦途中，莊員突然呼吸困難、胸痛、冒冷汗等疑似心肌梗塞症狀，周靖婷獲知後指揮警方將他送醫急救，還好送醫急救後，莊員已脫離險境。

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