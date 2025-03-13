卡拉OK妹喝2.5瓶威士忌又拉K猝死 友人二審翻案判無罪

王姓女子喝下大量的酒精還拉K猝死，友人一審被依過失致死罪判刑2年，但二審被法官改判無罪。示意圖。（資料照）

2025/03/13 11:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕史姓男子到王姓女子任職的卡拉OK店喝酒，又續攤回家繼續喝，兩人在12小時內喝下2.5瓶威士忌又拉K，造成王女多重藥物及酒精中毒，導致呼吸性休克死亡，史男雖然發現不對勁報警求援，但一審法官依過失致死罪判刑2年，史不服上訴，二審法官認為，史男僅單純提供酒類沒有提供毒品，無違反未盡注意的義務，因此改判他無罪。

判決指出，2021年4月6日凌晨12點，史姓男子到王女任職的卡拉OK店消費，兩人喝完1瓶威士忌後，史男提議回家續攤，兩人搭計程車返回史男住處後，又開了2瓶威士忌，中午12點喝完1瓶半後，兩人不勝酒力一起去睡覺；兩人睡到7日凌晨2點多醒來尿尿，王女去廁所時疑似酒精未退，跌跌撞撞尿完後又回床上繼續睡。

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快天亮時，躺在床上睡覺的史男聽到廁所又傳來碰撞聲，他不以為意繼續睡，醒來後，看到王女趴在落地窗前的小衣櫥，腳、背有瘀血，但史男有事出門趕著出門沒多加留意王女情況，雖然他多次打電話關心王女，但王女都沒接電話也沒看訊息，直到當晚11點多返家後，看到王女還是趴在落地窗前，他直覺情況不對上前查探，王女已無呼吸心跳。

史男趕緊報警求援，王女送醫後仍宣告不治，經相驗後，法醫在王女胃裡發現包含K他命共4種毒藥物，且K他命濃度為51.611μg/mL、及去甲基愷他命濃度為10.562μg/mL，已達致死濃度，加上王女體內酒精濃度達296mg/dL，因此認定死因為酒後及藥物濫用，造成多重藥物及酒精中毒，致呼吸性休克而死亡。

檢警也在史男尿液中驗出4種毒藥物反應，雖然史男否認吸毒，還聲請採集毛髮重驗；高雄地方法院審理時，法官認為，史男明知王女喝酒後出現不適症狀，卻沒有留意她的身體情況，放任她獨自留在家中，導致她不幸過世，史男有沒有跟王女一起吸毒無關本案事實，因此駁回史男聲請，依過失致死罪判刑2年。

檢察官認為判刑過輕上訴，史男則認為判刑過重也上訴，高雄高分院審理時，法官審酌相關事證後，認定史男並沒有刻意勸酒，硬將王女灌醉，且他單純提供酒類並與王女飲酒、聊天，沒有違反未盡注意的義務，因此撤銷原判決改判史男無罪，但檢方仍可上訴。

王女母親則把愛女過世的錯都怪在史男頭上，另提出民事求償581萬餘元，高雄地院審理時，史男拿出自己二審無罪判決，強調刑事部分已被法官認證無責，自己不應該賠錢，法官也認為，史男與王女為朋友間飲酒聊天，2人並無特殊關係存在，難以認定史男有防範王女死亡的義務，因此駁回王母之訴，可上訴。

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