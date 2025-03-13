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    男客呷好逗相報！高雄養生館大打色情廣告 7人送辦

    養生館暗藏應召站還大膽打色情廣告，7人被高市警查獲送辦。（取自網路）

    養生館暗藏應召站還大膽打色情廣告，7人被高市警查獲送辦。（取自網路）

    2025/03/13 11:08

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一家養生館掛羊頭賣狗肉，暗藏春色，假藉按摩之名，從事性交易，還透過IG平台誇大傳播，號稱必須預約且可挑選，2名相識的陳姓男客，聽聞此處有從事性交易，竟相邀一同前來消費，包括3名女服務生共7人全被新興分局查獲。

    警方一舉逮獲移送櫃檯張男（29歲），工作人員陳男（43歲），女服務生陳女（29歲）、張女（52歲）、阮女（42歲），以及2名吃好逗相報的陳姓客共7人。

    其中，陳女和男客陳男（31歲）同在一室，張女和男客陳男（30歲）同在一室，雙方進行性交易，全套價格2000元，女服務生拿1000元、店家抽1000元。

    新興分局今（13）日指出，前金分駐所日前執行網路巡邏勤務時，赫然發現轄內有養生館，隨即備妥相關事證後聲請搜索票獲准，並於11日晚上20時，突擊查獲負責人、工作人員、男客及小姐共7人，成功瓦解色情應召站。

    警方發動搜索進入控制在場人時，現場兩名男客互相熟識，因聽聞此處有從事性交易，竟好康逗相報一同前來消費，沒想到一起狼狽遭逮，與小姐們皆依涉嫌違反社會秩序維護法第80條函請裁罰；該業者於IG大打色情廣告營利行為，另依兒少性剝削防制條例40條第2項一併移請高雄地檢署偵辦。

    養生館暗藏應召站還大膽打色情廣告，號稱可以挑選，7人被高市警查獲送辦。（取自網路）

    養生館暗藏應召站還大膽打色情廣告，號稱可以挑選，7人被高市警查獲送辦。（取自網路）

    養生館暗藏應召站還大膽打色情廣告，工作人員及女服務生全被帶回偵訊。（民眾提供）

    養生館暗藏應召站還大膽打色情廣告，工作人員及女服務生全被帶回偵訊。（民眾提供）

    養生館暗藏應召站還大膽打色情廣告，工作人員及女服務生、男客全被帶回偵訊。（民眾提供）

    養生館暗藏應召站還大膽打色情廣告，工作人員及女服務生、男客全被帶回偵訊。（民眾提供）

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