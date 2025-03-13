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    首頁　>　社會

    香港人接電話指令引注意 港籍跨國車手面交現金栽了

    中興警分局員警當場查扣羅姓港男的2支手機，和面交的台幣10萬元。（圖由中興警分局提供）

    中興警分局員警當場查扣羅姓港男的2支手機，和面交的台幣10萬元。（圖由中興警分局提供）

    2025/03/13 10:52

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕5旬羅姓香港男子在中興新村郵局外講電話接受指示，濃重粵語引發民眾注意而報案，中興警分局員警趕至，目擊1婦人交付10萬元現金給羅男，「要進行高額投資」，警方當場逮捕港籍車手。據了解，詐騙集團海外徵才，羅男以觀光名義來台，1天工資5000元港幣，已順利收款過1次。

    該名54歲羅姓香港男子，是看到詐騙集團海外徵才廣告，日前以觀光名義入境台灣，詐團給他1天5000元港幣，約新台幣2萬1000多元的工資，負責接收指令、當面交車手，昨天（12日）中午羅男在中興新村郵局外講電話，因為有濃重的廣東腔，引起旁邊民眾的注意，又聽到他在說面交時間、確認地點……等問題，該民眾直覺是詐騙集團車手，快跑到百公尺外的中興警分局報案。

    中興警方立即出動，抵達郵局外面，正好看到1婦人交給羅男信封袋，內有1疊千元鈔票，員警一擁而上，查扣羅男2支與上手聯絡用的手機，以及台幣10萬元現鈔。這名李姓婦人一開始還「霧煞煞」，不知為何警方衝出來，後來才知面交現金要做高獲利投資，根本是被詐騙。

    羅姓男子供稱，他是看到海外徵才廣告來台工作，負責到指示地點跟人見面，這是第1次用觀光名義來台工作，已經有順利拿過1次面交的現金，也是台幣10萬元。

    險些失去10萬元現金的李姓女子告訴警方，她是今年初在網路上發現虛擬貨幣投資廣告，跟1名「業務員」加LINE好友，2人多次聯絡，這幾天才決定投資，約定12日中午面交投資的本金，想不到是遇到詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方將10萬元現金等證物錄影存證，穿紅衣的羅男沈默不語。（圖由中興警分局提供）

    警方將10萬元現金等證物錄影存證，穿紅衣的羅男沈默不語。（圖由中興警分局提供）

    香港籍以日薪港幣5000元代價，來台當車手，12日晚間被移送南投地檢署偵辦。（圖由中興警分局提供）

    香港籍以日薪港幣5000元代價，來台當車手，12日晚間被移送南投地檢署偵辦。（圖由中興警分局提供）

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