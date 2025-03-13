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    詐團找屁孩當車手取款被逮 還起出毒品

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手（見圖）送辦，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手（見圖）送辦，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/13 10:35

    〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市樹林一名曾姓婦人誤信虛擬幣詐騙，交給車手10萬元，到銀行要貸款20萬元入金投資，行員發現異常通報，警方及時勸阻曾婦，未料詐團過幾天又來電慫恿婦人加碼50萬元，警方趁車手開車面交前，一擁而上壓制逮人，在車上起出點鈔機、收據，一併查獲K他命毒品空罐、K盤。

    警方透露，不同以往，詐團之前派出車手，會要求穿著襯衫、西褲等較正式服裝，這次詐團找來8+9屁孩，穿著牛仔褲、T恤，開車就來收錢，一舉被警方逮獲，還被查獲持毒，除依洗錢防制法、毒品條例送辦，續追上游、毒品來源。

    樹林警分局調查，49歲曾姓婦人2024年底，於LINE上結識犯嫌，今年2月底犯嫌提供曾女詐團創設的投資虛擬貨幣APP，以高獲利招攬她入金投資，曾女先交給車手10萬元，詐團又鼓吹曾女加碼，曾女3月初到銀行想貸款20萬元，但銀行行員發現有異，通報樹林警方，樹林派出所派員警前往，一看發現是詐騙，告知曾女這是常見假投資詐騙手法，攔阻曾女。

    警方告知曾女，若詐團再聯繫她，鼓勵出金投資，就要聯絡警方，果然詐團又連繫曾女，這次要求儲值50萬元，曾女立即聯絡警方、配合查緝，曾女與車手約在樹林區一處超商前，趁被害人要上車交付前，警方衝上前控制，將車手拖下車壓制在地，除查扣犯罪手機、收據及點鈔機等詐騙證物，在他身上起出1罐K他命殘渣罐、一個K盤，警詢後依毒品條例、公共危險罪、詐欺罪及洗錢防制法，移送新北地檢偵辦。

    警方呼籲，民眾利用網路交友、投資理財等應該提高警覺，對於不懂、不清楚的投資標的務必謹慎查證，尤其聲稱高獲利更要小心，懷疑可能遭受詐騙時請立即向警方報案並配合查緝。

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    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手（見圖）送辦，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手（見圖）送辦，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手，起出點鈔機等證物，還查獲空毒品罐、K盤等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手，起出點鈔機等證物，還查獲空毒品罐、K盤等證物。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手，起出點鈔機等證物，一併查獲空毒品罐、K盤（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手，起出點鈔機等證物，一併查獲空毒品罐、K盤（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手，起出點鈔機等證物，一併查獲空毒品罐、K盤（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手，起出點鈔機等證物，一併查獲空毒品罐、K盤（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手，起出點鈔機（見圖）等證物，還查獲空毒品罐。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市曾姓婦人遭騙投資，還要貸款入金，警方要她約出詐團，逮獲屁孩車手，起出點鈔機（見圖）等證物，還查獲空毒品罐。（記者吳仁捷翻攝）

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