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    赫見大批私菸？西子灣查緝影片瘋傳 安檢所漏夜燈火通明引猜測

    西子灣赫見私菸。（讀者提供）

    西子灣赫見私菸。（讀者提供）

    2025/03/13 10:01

    〔記者洪定宏／高雄報導〕全國知名的高雄觀光景點西子灣，赫見大批私菸，海巡及警方漏夜聚集在海巡署南部分署高雄港一港口漁港安檢所，燈光通明，氣氛緊張，吸引目擊民眾錄影PO網問：「在線問這發生什麼事情？」另有人笑稱：「以為半夜辦啥活動？」

    媒體在海巡署偵防分署南部地區群組詢問，鳳山查緝隊遲至35分鐘之後才回應說：「本案為高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，基於偵查不公開，暫不發佈新聞。」

    不過，由於一港口安檢所就在西子灣的出入要道，觀光客可從路邊看到基地作業，影片早已瘋傳，網友留言笑稱「難得去一趟西子灣也遇到，我還以為半夜辦啥活動」，另有人猜測「好像是外地人搞東西吧或是毒品」、「香煙、香菇選一個」、「看起來像漁船走私的樣子」、「走私香菸」。

    據了解，彰化地檢署日前偵辦海巡署查緝私菸貪瀆案，向彰化地方法院聲請羈押海巡署偵防分署林姓及劉姓偵查員，最後法院裁定收押林姓偵查員，劉姓偵查員獲10萬元交保並限制住居；另一海巡王姓偵查員也獲交保。因此，西子灣私菸案是否跟這起海巡貪瀆案相關連，有待檢方及海巡署說明。

    西子灣赫見私菸。（讀者提供）

    西子灣赫見私菸。（讀者提供）

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