男稱遭詛咒火燒屋、十八代不得好死求償100萬 法官判敗訴

男子稱被詛咒火燒屋、祖宗十八代不得好死，求償百萬，新竹地院法官這樣判。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/13 10:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕楊姓男子因姪子與老闆陳男的勞資糾紛，聲稱遭陳男詛咒他家火燒屋、祖宗十八代不得好死，憤而提告求償100萬元，新竹地院審理認為，就算陳男有說過這些話，也無實現之可能，本不足令人心生畏怖，更與人格權受侵害無關，判決駁回楊男之訴。

楊男說，陳男與他姪子有勞資糾紛，去年2月23日過年期間，他請朋友到家中與陳男在電話中商談此勞資糾紛，陳男卻於電話中詛咒他家裡火燒屋，讓他感到憤怒、害怕與不安。

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事後陳男與他姪子在新竹縣政府調解勞資爭議，他陪同出席，陳男一見到他，再詛咒祖宗十八代不得好死，他認為陳男所為已嚴重侵害其人格權，憤而求償100萬元。

陳男則說，楊男姪子王男是他僱用的送貨司機，送貨途中開車撞樹而毀損並打翻乳品，他要求王男賠償，王男提出以薪水分期賠償。

事後王男在送貨途中，得知其應賠償金額超出其一個月薪水並告知家人，家人叫他把車子丟在路邊直接回家。他為了與王家溝通，講過「假如你們家發生火災，消防人員沒有領到薪水就不救火合理嗎，所以王男沒有領到薪水就不送貨嗎」等語，來比喻王男行為，並無故意詛咒楊男家中失火之情。

事後他與王男在新竹縣政府調解勞資爭議，他只是對王男說如果有說謊話的人，不得好死，並未對楊男說出「祖宗十八代不得好死」等語。

證人表示「有聽楊男說，陳男曾說過年期間說人家家裡失火，如果沒有人去救會怎麼樣」等語，且縱使陳男有說過那些話使楊男感到不快或不安，然其係以假設性用語，尚無表達希望楊家失火之意，且與個人主觀感受及片面期望之詛咒不同，並非惡害之通知，且無實現之可能，本不足令人心生畏怖，亦與人格權受侵害有別，因此楊男請求陳男賠償非財產損害，並無理由。此外，楊男並未提出積極證據，證明陳男詛咒他祖宗十八代不得好死的證據，因此無法採信。

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