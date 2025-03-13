竹市學童遭同學揮拳掐頸 家長被判賠5萬

竹市國小傳暴力事件，學童遭同學揮拳掐頸，新竹地院判賠。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/13 09:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市某國小傳出暴力事件，學童乙指控學童甲碰他胸部，在教室揮拳猛擊頭頸，還掐其脖子，家長憤而提告要求乙方家長需連帶賠償20萬元，新竹地院審理後判賠5萬元。

甲生說，111年起與乙生共同就讀於新竹市某國小，在學期間乙生屢次動手霸凌他及班上同學，屢有家長向老師、學校主任及校長等人反映，卻都無效。

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去年4月18日下課時間，他與另名同學於走廊上嬉戲，不慎以手碰到乙生衣服，乙生心生不滿，隨即徒手揮擊他的頭、頸部，並掐住頸部，導致他臉部挫傷、頸部掐傷，且情緒久久無法平復，而有情緒障礙相關徵狀。

乙生於老師前來處理及詢問事情發生原因時，向老師表示「可以碰我的身體、但不可以碰到我的衣服」等語，乙生行為顯然已不法侵害其身體法益，且乙生對其傷害行為不只一次，致使他每次遭遇後均會持續發生情緒不穩情況，父母需要花費更多的時間、精力陪伴就醫及輔導心理，且乙生霸凌後更胡亂栽贓、辯稱他性騷擾，他所受之痛苦實難言喻。為此甲生請求乙生及其法定代理人即父、母連帶賠償精神慰撫金20萬元。

乙生則說，當天甲生在教室外走廊摸他胸部數次，他為保護自己身體，出手反推時，不小心造成甲生受傷，並非故意傷害。

法官根據校方提供本件衝突事件紀錄，甲生說法為下課與同學靠在一起聊天，乙生經過就拍打他左肩，他感到不舒服亦拍打回去，乙生之後就直接用手抓住他脖子，他臉上及脖子皆有指甲印痕。

根據校方紀錄，乙生與在旁同學的說法為：甲生先碰到乙生胸部，乙生因為被碰到，有對甲生說：幹嘛碰我胸部？此時甲生否認。在旁同學有看到甲生碰乙生的胸部，乙生有試著大聲講讓導師聽到，但乙生覺得甲生要摸他，有直接說不要摸我，出手後又說「不要再碰我了！」之後甲生在教室摔椅子，對著乙生說你滿12歲，我要告你等語。

法官認為縱使甲生有觸碰乙生胸部，此亦僅係引發乙生毆打之動機，並非本件損害結果發生之共同原因，自無過失相抵原則適用，因此乙生此部分所辯，並非可採。最後判乙生父母需連帶賠償甲生5萬元。

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