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    首頁　>　社會

    患慢性病老婦獨自在家女兒求助 東勢警協助陪伴太暖心

    員警接獲家屬求助，趕走赴老婦家中陪伴老婦並餵食營養品。（圖由民眾提供）

    員警接獲家屬求助，趕走赴老婦家中陪伴老婦並餵食營養品。（圖由民眾提供）

    2025/03/13 09:42

    〔記者歐素美／台中報導〕「警察小姐，可不可以麻煩你幫忙看一下我媽媽」？台中市東勢警分局永源派出所接獲民眾求助電話表示，因為原本照護媽媽的家人臨時有事，無法立即前往照顧，家中僅剩81歲老媽媽1人，臥床行動不便，情急之下只能請警方協助查看；永源派出所警員吳鳳紋隨即趕赴距離派出所500公尺老婦家中，陪伴安撫楊婦並餵食老婦桌上的營養品充飢，家屬也立即趕回家中照顧。

    3月9日晚上6時左右，永源派出所接獲81歲楊婦女兒的求助電話，原來楊婦患有糖尿病、心臟病，平日1人住在老家，由家屬輪流前往老家照顧，當天因臨時有事遲到且已屆用餐時間，楊婦女兒情急之下才撥打給永源派出所電話求助。

    警員吳鳳紋獲報後立即前往協助，進門後發現老婦獨自坐在床上不知所措，且從下午就未進食，因老婦患有慢性疾病，吳員不敢貿然提供餐點，剛好看到桌上有營養品，便詢問楊婦是否能吃，楊婦表示可以，吳員便協助楊婦飲用營養品，並不斷開導楊婦說女兒跟孫女快到了，楊婦牽著吳員的手表示自己是真的害怕，幸好警員來陪伴，自己才覺得安心。

    楊婦的女兒從台中市區快馬趕赴家中，見到母親安好，不斷感謝派出所警員，並表示這次便要將楊婦載往台中市區家中照顧，避免再發生這種情況；直到楊婦坐上車了，仍呼喊著警察小姐，不斷向警員道謝。

    永源派出所所長吳永鑫表示，新社區屬山城地區，也是高齡社區，老人需要妥善照顧。這次接獲民眾表示協助查看，警員立即陪伴老婦給予安心服務，成就美事一樁。

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