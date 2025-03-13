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    首頁　>　社會

    台中新光三越氣爆滿月 澳門官方證實2歲女童不治

    澳門2歲女童遭高處掉落物砸中，當天在父母護送下由熱心駕駛緊急送到醫院救治。（民眾提供）

    澳門2歲女童遭高處掉落物砸中，當天在父母護送下由熱心駕駛緊急送到醫院救治。（民眾提供）

    2025/03/13 09:07

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越2月13日嚴重氣爆，釀4死38人輕重傷，傳出再添1死！澳門籍2歲小女童，一家7口四代祖孫當天路過遭氣爆掉落物砸中，祖父母不幸身亡，2歲女童頭部重創開刀，上月26日搭醫療專機回國，澳門新聞局今（13）凌晨發新聞稿指出，女童於3月7日在仁伯爵綜合醫院離世。

    澳門籍鄧姓一家四代7口到台中旅遊，上月13日路過新光三越要到大遠百的鼎泰豐用餐，遭氣爆掉落物從高處墜落砸中，祖父母死亡、2歲孫女頭部重創，父母當時手腳挫傷，抱著女童由善心人士駕車送澄清醫院中港分院，女童因頭部重創，嚴重腦傷，當天轉院至中國附醫緊急開顱減壓手術做腦壓監測，並使用低溫療法，治療後腦壓持續降低，昏迷指數3。

    女童經搶救後生命徵象漸趨穩定，但頭部傷勢嚴重，昏迷指數維持在3，家屬在上月20日為女童祖父母舉辦告別式及火化，26日女童在在父母陪同下搭乘醫療專機返回澳門，家人當日也捧著骨灰搭機返國，骨折受傷住院的24歲叔叔與85歲曾祖母，也一同搭機返國。

    澳門官方今天凌晨發文表示，徵得家屬同意後，公布氣爆事件中受傷的鄧姓女童，3月7日在仁伯爵綜合醫院離世。

    台中市新光三越百貨嚴重氣爆再添1死，澳門2歲女童頭部重傷回國後不治。（民眾提供）

    台中市新光三越百貨嚴重氣爆再添1死，澳門2歲女童頭部重傷回國後不治。（民眾提供）

    台中市新光三越百貨嚴重氣爆再添1死，澳門2歲女童頭部重傷回國後不治。（民眾提供）

    台中市新光三越百貨嚴重氣爆再添1死，澳門2歲女童頭部重傷回國後不治。（民眾提供）

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