韓籍男大生遊高美濕地太興奮 手機遺失警方1小時找回

韓國男大生到高美濕地遊玩，手機放在計程車上，警方協助不到1小時即找回。（圖由民眾提供）

2025/03/13 08:58

〔記者歐素美／台中報導〕1名韓國籍男大生嚮往台灣的美食及九份、日月潭、高美濕地及逢甲夜市等知名景點，做足功課將行程安排存在手機裡，來台展開8天的自助旅行，從台中清泉機場塔計程車前往一生必遊的國際知名景點「高美濕地」，當抵達後即迫不及待下車，準備拍照時才發現手機及隨身電源不見了，心急如焚向當地民眾求助，民眾協助報警，警方不到1小時就幫忙尋回手機，讓男大生十分感激。

台中市清水警分局於本月9日下午接獲報案，高美派出所員警黃中隆立即趕到現場，並用英語與韓籍男大生對話，警方得知手機可能遺留在計程車上，立即與男子返回駐地調閱監視器，終於發現計程車身影，警方立即與該名司機聯繫，所幸經司機協助尋找下，手機確認留在後座上，並立即返回高美派出所將手機歸還，男大生手機在不到1個小時就找回來，興奮的感謝警方及司機的幫忙。

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警方向司機表示，因該男大生去了「高美濕地」都還没欣賞到美景，為了找手機就被載來派出所，警「這趟如果没看到，回國後不知道要等多久才能再來」，司機聽了表示「我順道載他過去不收費」，這也讓男大生感受到台灣人的熱心，離開時頻頻感謝警方幫忙。

韓籍男大生表示，所有的資訊及這幾日台灣的回憶都手機裡，感謝警方及司機幫他找回，警方的親切及司機的熱心這插曲讓他難忘的回憶。

高美派出所長莊凱宇則提醒民眾外出遊玩時務必注意自己隨身的財物，呼籲若不慎遺失物品，除可撥打110報警協尋，亦可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物是否已被熱心民眾送交警察單位。

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