越南妻拋家捲款潛逃4年 夫提告判離

越南妻拋夫捲款潛逃4年。（情境照）

2025/03/13 08:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕越南籍阮女結婚來台取得國籍後離婚，再與新竹陳男相識結婚經營檳榔攤，沒想到某日竟搬光店內營收離家出走，期間被警方在北市夜店找到，卻報假的聯絡方式而繼續落跑，一跑就是4年，陳男憤而提告休妻，新竹地院判准。

陳男說，越南籍妻子阮女曾與蔡男結婚，而於98年12月取得我國國籍，婚後感情不睦於101年離婚。嗣後，他與阮女因工作關係而相識相愛，同居多年後於107年登記結婚。

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婚後夫妻共同經營檳榔站，雖無子女，但夫妻感情尚稱融洽，阮女卻突然於109年5月1日晚間失蹤，手機未開機，且店内營業收入及貨款均不翼而飛。

經店内監視錄影裝置發現阮女當晚趁他在店内二樓沙發熟睡之際，自店内默默走出後，即搭乘由不名人士所駕車輛離去，進一步探査監視錄影畫面後，竟發現阮女自出走前兩日起，即自行開車，逐日自家中載運多件行李至不明處所，顯係有預謀離家出走，不排除可能外遇或受他人誘拐，他在109年5月21日前往新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所報請協尋。

當年8月北市警局大安分局偵査佐去電，稱曾於夜店尋獲阮女，當時阮女在分局留存不實聯絡電話及聯絡處所後即離去，自此以後即音信杳然，且生死不明，距今已4年之久。

陳男說，阮女可能因外遇而離家出走後，雖一度為警所尋獲，仍不願返家，且持續行縱不明，因此訴請離婚。

法官調查，阮女無故離家後，夫妻持續分居迄今，且阮女未顧念先生感受，勞燕分飛、已無夫妻情分可言，且行蹤未定，亦未告知或聯繫先生，判准離婚。

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