徐巧芯大姑劉向婕夫婦涉詐團洗錢 抗告延押被駁回確定

徐巧芯大姑劉向婕。（資料照）

2025/03/13 08:30

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉嫌協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢款項高達2700萬多元，台北地院審結，依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉女、杜男分別判刑10年、15年，並裁定均延長羈押禁見2個月；兩人不服提起抗告，高等法院認定涉犯重罪，且均有再犯之虞、勾串共犯或證人可能，有羈押必要，駁回抗告，全案確定。

劉向婕是立委徐巧芯丈夫、被爆料捲入德州撲克風波而請辭台中市研考會主委的劉彥澧的姊姊，她也因和丈夫杜秉澄涉協助詐團洗錢，轟動一時。

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台北地檢署起訴指控，36歲杜秉澄招募友人林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶，作為其水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗出贓款。

檢方認定，杜、劉夫妻從中獲取3%利益、林于倫抽成1%，吳沂珊領月薪3萬元，杜、劉夫婦等人共為詐團洗錢2701萬餘元，遭詐騙的被害人多達167人，其中已有53人報案提告。

台北地院今年1月20日，依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉女、杜男分別重判10年、15年，林于倫8年、吳沂珊6年，可上訴；北院並認定，杜、劉夫婦有勾串共犯或證人行為，裁定2人自2月17日起，均延長羈押禁見2個月。

杜、劉不服，向高等法院提起抗告，主張無再犯之虞，或與共犯、證人勾串可能，請求具保停押，願受電子監控、定期向警察單位簽到等方式代替羈押。

高院以4大理由裁定杜、劉夫婦均應延押2月。高院指出，杜、劉女夫婦涉嫌違反組織犯罪防制條例、洗錢、加重詐欺等案，甫遭北院判刑15年、10年徒刑，可見2人犯罪嫌疑確屬重大。

高院審理也認為，本案尚有暱稱「小老虎」等多位共犯未到案，且杜、劉2人與其他共犯在謀議、犯案時，大多使用人頭門號、工作機，以LINE、Telegram聯繫，定時刪除訊息，分設多重通訊群組，以暗語聯繫等情，因此杜、劉2人仍有勾串共犯或證人的高度可能性，具羈押原因。

此外，杜、劉2人一開始參與本案詐欺集團後端水房起，直至共同參與本案加重詐欺取財犯行為止，歷經半年以上，被害人數眾多，可見杜、劉2人是長期參與詐欺集團的運作，所為加重詐欺取財犯行具有持續性及結構性，2人確有反覆實施加重詐欺取財罪之虞。

高院綜合認定，杜、劉2人確有刑事訴訟法第101條規定的羈押原因和羈押必要性，仍有繼續羈押及禁止接見、通信必要。

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕丈夫杜秉澄。（資料照）

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