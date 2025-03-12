民眾黨批密室審訊沈慶京淪政治打手 北檢：不實誤導

威京集團主席沈慶京。（資料照）

2025/03/12 23:08

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨今天指控，威京集團主席沈慶京去年住院時遭檢察官密室審訊，以不能交保公司會有問題，威脅沈承認行賄前民眾黨主席柯文哲；台北地檢署今表示，檢察官是因沈慶京身體狀況及羈押期間即將屆等因素前往醫院視察，並非偵訊，當時也有通知沈的律師團到場聽聞交談內容，絕無「密室審訊、濫權逼供」，後因沈要求記錄他對案件的意見，檢察官因此在辯護人均在場時，全程錄音錄影訊問以記錄沈的意見，此與刑事訴訟法規定相符，「密室審訊、濫權逼供、淪政治打手」等指控均屬不實誤導，嚴重混淆視聽。

北檢表示，依刑事訴訟法規定：「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察」；沈慶京因涉行賄於去年8月30日經法院裁定羈押後，因稱身體罹病，遂由台北看守所護送至衛生福利部台北醫院住院2週，經該院安排將於10月14日進行手術治療；承辦檢察官考量沈慶京身體狀況及羈押期間即將屆至等因素，故依上開規定與書記官於10月11日下午前往醫院實施視察，並非進行偵訊。

請繼續往下閱讀...

北檢表示，視察當日，承辦檢察官為保障沈慶京權利，亦通知他的三位辯護人共同在場聽聞視察期間交談內容，故絕無所謂「密室審訊」、「濫權逼供」情事；視察結束前，沈慶京要求檢察官記錄其對案件的意見，故檢察官於三位辯護人均在場時，全程錄音錄影進行訊問，以記錄沈的意見，之後由沈慶京、三位辯護人詳閱筆錄簽名附卷，此與刑事訴訟法規定均皆相符，「密室審訊」、「濫權逼供」、「淪政治打手」等惡意指控，嚴重扭曲事實。

檢方強調，檢察官偵辦沈慶京案件均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」的客觀中立態度，亦呼籲對於偵查中檢察官的取證偵查作為是否適法，如有意見，應於法院審判程序中理性具體主張，而非透過法庭外媒體放話帶風向，企圖影響輿論及法院心證形成，而斲傷司法公信力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法