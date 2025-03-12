知名手搖店當名號！ 木工斜槓「小蜜蜂」兜售「鴛鴦錠」慘了

警方當街逮捕潘男。（警方提供）

2025/03/12 20:05

〔記者許國楨／台中報導〕有販毒集團假冒知名手搖飲品牌名號，在網路上販售毒品，吸引年輕人下單，結果被刑警大隊網巡時發現盯上，鎖定負責運送毒品潘姓男子，經埋伏多日趁他在北屯區當街交易時，果斷包抄圍捕逮人，當場起出大批毒品、現金與吸食器，全案警詢後依毒品罪嫌送辦，檢方也在近日偵結起訴。

值得一提的是，警方查扣的毒品中包括「鴛鴦錠」，是由K他命和搖頭丸所製成的新興毒品，加上無色無味吃完會造成短暫失去意識或產生錯亂狀態，雖然沒有含春藥成分卻常被不肖分子當作助興藥物兜售，最危險的是可能引發「惡性高熱症」，導致身體溫度迅速飆升，出現心律不整、肌肉僵硬，甚至因器官衰竭喪命。

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台中市刑大偵一隊長連玉松今天說明案情指出，該隊去年網路巡邏時發現，有毒販為了吸引年輕買家，利用知名品牌名氣包裝，在通訊軟體暱稱「八曜和茶」從事毒品交易，經深入追查發現25歲潘男涉有重嫌，進一步查出潘男本業是木工裝潢，卻為了賺快錢，鋌而走險兼職販毒，擔任俗稱「運毒小蜜蜂」的角色，專門負責遞送毒品。

經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，警方運用自建科技整合情資系統，進行大數據分析，並輔以跟蒐掌握潘男行蹤，當天趁潘男駕車前往北屯區軍和街交易毒品之際，利用現場地形駕駛偵防車以前、後方式包夾，潘男見無路可逃無法逃離束手就擒。

警方當場在潘男身上及車內搜出大批毒品，包括第二級毒品哈密瓜錠16顆、大麻2包（毛重6.96公克）、大麻煙油1支，以及第三級毒品咖啡包50包（毛重215.3公克）、K他命7包（毛重35.93公克）、鴛鴦錠13顆，還有大麻吸食器1支，並查扣現金新臺幣7萬7200元及手機1支，證據確鑿，讓潘男無從狡辯。

全案警詢後依毒品罪嫌送辦，檢方也在近日偵結起訴；刑大大隊長李明道呼籲，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事。

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警方查扣的各式毒品。（警方提供）

警方查扣毒品中包括「鴛鴦錠」，雖無春藥成分卻常被當作助興藥物兜售。（警方提供）

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