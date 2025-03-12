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    首頁　>　社會

    人倫悲劇！妻助夫自殺被訴 審理期間輕生亡判決不受理

    王姓女子涉協助丈夫自殺被訴，審理期間自殺，嘉義地方法院判決不受理。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    王姓女子涉協助丈夫自殺被訴，審理期間自殺，嘉義地方法院判決不受理。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    2025/03/12 19:17

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕家住嘉義市西區的杜姓男子和其王姓妻子，因為住所面臨強制執行拍賣程序，杜某萌生死意，囑託王姓妻子協助加工自殺致死，王妻因而被提起公訴，王女在嘉義地方法院審理期間留下遺書輕生亡，嘉義地院依法諭知不受理之判決。

    嘉義地院判決書指出，杜姓男子和王姓女子為夫妻關係，為家庭暴力防治法第3條第1款規定之家庭成員關係，兩人位於嘉義市西區的住所產權民事訴訟結果未如預期，而將面臨強制執行拍賣程序等困境，杜某萌生死意，王女竟基於受他人囑託殺之犯意，於2023年8月8日在住所內協助杜某自殺，致杜某因急性失血引發低容積性休克死亡，嘉義地檢署偵查後，認王女涉犯刑法第275條第1項受他人囑託殺之罪嫌提起公訴。

    嘉義地方法院審理期間，王女於2025年2月18日因失聯通報失蹤，2月20日被發現陳屍在嘉139線2.5公里（成功橋下），身上留有遺書，經檢察官率法醫相驗，研判死亡方式為自殺。

    判決書表示，被告死亡應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條定有明文，經查被告王女業於2月20日死亡，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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