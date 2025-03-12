澎湖花嶼村長補選賄選案 當選人董桂珠違反選罷法起訴

澎湖花嶼村長補選傳出賄選。（民眾提供）

2025/03/12 17:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖花嶼村長補選賄選案，澎湖地檢署今（12日）偵查終結，以涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於有投票權人交付賄賂（投票行賄罪嫌），將花嶼村長當選人董桂珠、董姓、陳姓民眾提起公訴。

起訴書指出，澎湖縣望安鄉花嶼村第22屆村長王玉英去年11月2日逝世，因任期尚餘2年多，澎湖縣選舉委員會訂於今年1月18日辦理補選投開票作業。候選人董桂珠為求當選，竟請託董姓民眾向親人請求投票支持，並言明選舉期間不能拿錢、等選完改天再給等語。

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董桂珠當選後數日，董姓民眾與董女計算、討論相關選民返回花嶼投票支持對價，董女以一票6000元價格，交付現金共7萬8000元予董姓民眾，董姓民眾再親自或委由陳姓民眾交付賄款予王姓民眾等有投票權人共7人。

澎湖地檢署接獲情資，指出疑似有候選人涉嫌以現金向選民買票，隨即指派郭耿誠主任檢察官指揮調查局澎湖縣調查站全力偵辦，2月12日約詢椿腳及選民共9人並查扣賄款7萬餘元後，持續向上溯源，經檢察官訊問釐清案情後，認定董姓當選人違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大提起公訴，並諭知具保15萬元，限制出境出海。2月18日另向澎湖地方法院提起當選無效之訴。

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