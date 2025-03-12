王大陸要當兵了！明天成功嶺報到 服替代役

33歲藝人王大陸明天入伍。（資料照）

2025/03/12 17:06

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藝人王大陸13日入伍 役政署：1年役期未必當許光漢學弟

〔記者黃旭磊／台中報導〕33歲藝人王大陸明天（13日）入伍，到台中成功嶺營區接受一般替代役263梯21天基礎訓練。訓練中心說，依照台北市兵役局規劃，王大陸應在上午9點前到台北車站集合，搭台鐵役男專車到台中成功站，而若沒搭上專車，最遲在下午2點前自行到成功嶺門口報告，若逾時沒持徵集令現身，將依妨害兵役治罪條例規定移送法辦。

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至於王大陸順利入伍後，可能與藝人學長許光漢一同進入公益大使團服役，對此，內政部替代役訓練及管理中心副主任卓煥新說，王大陸涉及刑案交保中，若順利入伍，於替代役訓練班接受21天訓練，最快4月初才會依單位開缺，及個人專長意願等條件分發，目前還無法看出是否具備公益大使條件。

34歲藝人許光去年8月20日到成功嶺報到入伍，與王大陸都是33歲入伍，依照台北市兵役局規劃，王大陸表定明天上午9點需到台北車站集合，搭役男專車到成功嶺，若沒現身需自行搭車於下午2點前到成功嶺報到。

卓煥新說，王男必須依台北市政府規定，在指定時間報到，經目視檢查後，搭乘由台北市政府指定的台鐵專車到成功嶺鄰近站點，再以車輛接駁到成功嶺集體入營，接受替代役基礎訓練，依照過往上百梯次徵集經驗，「超過98％、甚至99％役男都會一起搭火車入營」。

藝人王大陸預明天必須到成功嶺營區報到，接受一般替代役263梯21天基礎訓練。（記者黃旭磊攝）

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