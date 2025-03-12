保持捷車主違停睡路邊 副駕放刀擺槍又藏毒

台南警方凌晨巡邏時發現可疑車輛，攔查41歲陳男，查獲開山刀、辣椒槍、手銬、甩棍及毒品咖啡包3包，全案依毒品危害防制條例等罪嫌送辦，警方持續追查毒品來源。（民眾提供）

2025/03/12 16:55

〔記者王捷／台南報導〕警方今天凌晨巡邏時，發現陳姓男子在保時捷，用手電筒經檢查車內物品，發現開山刀、辣椒槍、手銬及甩棍等多項違禁器械，還有3包毒咖啡，他下車後直喊最近太疲勞了，但對違禁品卻交代不清，訊後警方將他依法移送。

今凌晨1時許，南警二分局民權派出所員警在轄區巡邏時，到成功路與公園路口，發現有一輛保時捷在路邊怠速，員警遂上前關心並進行盤查，結果手電筒一照發現副駕駛座上擺著開山刀。

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警方敲車窗叫醒陳男，要他出示證件並檢視車內環境，發現陳男神色慌張，一度想要開車逃跑，警方立刻喊線上警網支援，要陳男下車受檢，經詳細檢查車內後，發現開山刀、辣椒槍、手銬及甩棍等攻擊性武器，進一步搜查，還發現3包毒品咖啡包，警方懷疑陳男涉及毒品交易或持有不法物品，當場將其逮捕，並帶回派出所偵訊。

警方指出，陳男無法合理交代攜帶違禁器械的原因，對於毒品來源都辯稱忘記了、不知道誰放在車上，另外他攜帶多種違禁器械，有危害公共安全的疑慮，因此警方將全案依毒品、公共危險及社會秩序維護法送辦，並進一步追查毒品來源與相關涉案人員。

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