專櫃廠商何時取貨? 台中新光三越：若計畫通過最快週五

新光三越販促部公關協理張家齊（中）表示，預計週五可取貨（記者蘇金鳳攝）

2025/03/12 17:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店氣爆事故滿一個月，現階段已完成員工私人取物，何時讓專櫃廠商取貨？新光三越台中中港店販促部公關協理張家齊表示，只要計畫經過都發局審查通過，預計最快週五就可取貨，由於都發局表示，至今新光三越尚未提交提出整體安全評估計畫，張家齊表示，只要取貨計畫展開，人員進入安全無虞，就會提交計畫。

張家齊表示，專櫃取貨計畫如果經過審查通過，預計最快星期五可取貨，目前正進行前置作業中，除依照調查專櫃及物流人員之人數及物品數量造冊外，同時也避免載運貨車影響交通，先行安排疏導分流，屆時將採「實名制、分時、分流、分樓、分區」方式有條件安排人員進入，務使過程安全順利。

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此外，由於都發局昨天在中市議會面對市議員的質詢時，指新光三越的尚未提出復工計畫，對此，張家齊表示，新光三越針對意外事故有三階段的處理，第一階段就是針對外牆附掛物搶險搶災，要做到安全無虞後，第二階段就是人員進出安全問題，已完成員工取私人物品的階段，接下來是專櫃最貨，目前持續送件中，只要經過審查通過，預計最快星期五就可專櫃取貨，一旦兩個部份完成，提昇人員的安全程度，才進入復工復業階段，會很積極加速提出整體安全評估計畫。

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