為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    專櫃廠商何時取貨? 台中新光三越：若計畫通過最快週五

    新光三越販促部公關協理張家齊（中）表示，預計週五可取貨（記者蘇金鳳攝）

    新光三越販促部公關協理張家齊（中）表示，預計週五可取貨（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/12 17:12

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店氣爆事故滿一個月，現階段已完成員工私人取物，何時讓專櫃廠商取貨？新光三越台中中港店販促部公關協理張家齊表示，只要計畫經過都發局審查通過，預計最快週五就可取貨，由於都發局表示，至今新光三越尚未提交提出整體安全評估計畫，張家齊表示，只要取貨計畫展開，人員進入安全無虞，就會提交計畫。

    張家齊表示，專櫃取貨計畫如果經過審查通過，預計最快星期五可取貨，目前正進行前置作業中，除依照調查專櫃及物流人員之人數及物品數量造冊外，同時也避免載運貨車影響交通，先行安排疏導分流，屆時將採「實名制、分時、分流、分樓、分區」方式有條件安排人員進入，務使過程安全順利。

    此外，由於都發局昨天在中市議會面對市議員的質詢時，指新光三越的尚未提出復工計畫，對此，張家齊表示，新光三越針對意外事故有三階段的處理，第一階段就是針對外牆附掛物搶險搶災，要做到安全無虞後，第二階段就是人員進出安全問題，已完成員工取私人物品的階段，接下來是專櫃最貨，目前持續送件中，只要經過審查通過，預計最快星期五就可專櫃取貨，一旦兩個部份完成，提昇人員的安全程度，才進入復工復業階段，會很積極加速提出整體安全評估計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播