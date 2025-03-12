男子騎機車行經巷子男童突竄出撞上受傷 警方：可罰家長500元

陳男所騎機車。（民眾提供）

2025/03/12 16:53

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓男子於昨天下午5點多，騎機車行經台中市豐原區豐原大道三段286巷時，1名男童突從住家工廠跑出來撞上，男童左側臉頰受傷，當場痛哭，一名家長也隨即趕出來安慰，男童隨後被送往豐原醫院治療，警方提醒家長若放任孩童在道路任意奔跑，可依《道路交通管理處罰條例》開罰500元。

youtobe的地圖型行車影像分享平台，分享一段行車紀錄器畫面「弟弟你很幸運，叔叔平常是開砂石車的」，畫面中可見，男子騎著機車在巷子裡，一名男童突從住家跑出來撞上。

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豐原警分局表示，昨天下午5點28分獲報，在豐原區豐原大道三段286巷發生交通事故，警方到場初步查處，發現陳姓男子（27歲）騎機車行經該處，因男童從路邊竄出，煞車不及而撞上。

警方到場依規定施以酒測，陳男並未酒駕，男童則左側臉頰受傷送豐原醫院治療，相關肇因將交由交通警察大隊分析研判。

警方表示，依《道路交通安全規則》第139條，父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐，否則可依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第3款及第85-4條，行人擅自穿越車道，處法定代理人或監護人500元罰鍰。

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