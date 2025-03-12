酒駕零容忍 台南3/12~16全市大執法

台南市警局3月12日到16日連續5天全市酒駕大執法。（警方提供）

2025/03/12 17:18

〔記者王俊忠／台南報導〕年輕醫學系男大學生跑外送，在台中遭酒駕撞死。台南市交通警察大隊統計，去年台南市酒駕車禍1041件，造成傷亡707件，其中2人死亡、906人受傷，3月12日到16日連續5天全市酒駕大執法，防杜酒駕肇事害人一再上演。

台南市警察局3月12日起到3月16日連續5天實施今年全市首波全面大規模取締酒駕行動，透過分析轄區酒駕熱時、熱點進行特定路段的路檢攔查與強力取締，全面遏止民眾酒後駕車，並透過多元酒駕防制宣導，維護南市居民外出交通、行的安全。

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交通警察大隊長洪國哲說，除了酒駕大執法，日後仍會持續貫徹市府「酒駕零容忍」的目標，落實酒駕肇事溯源，調查店家有無勸導酒客勿喝酒後駕車、提供代客叫車、代駕服務等，同時結合市府有關局處實施第三方警政，如配合市府衛生局推動酒癮戒治工作，以及協助市府交通局辦理酒駕累犯相片的公布。

交警大隊說，從2022年修法執行迄今，台南市府已公布932名酒駕累犯，今年1月起名單張貼在區里公布欄，強化社會制約、嚇阻高度酒駕累犯者再犯同樣罪行。警方期許能透過源頭預防、強力執法、輔導改正等各個面向，全力防制酒駕車禍事故；並強調取締、防制酒駕是長期性執法與教育宣導的工作，警方與政府會持續性作為，沒有法律假期空窗。

交警大隊統計，2024年台南市警方共取締酒後駕車4487件，酒後駕車車禍事故2024年全年死亡人數2人，較2023年的死亡14人，減少12人。而2024年台南市全市酒駕傷亡人數合計908人，則較2023年的904人增加4人。

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