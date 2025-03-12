男生更容易受害！防性私密影像外流 警推「二要三不」自保

警方自製「二要三不」宣導卡片。（圖由警方提供）

2025/03/12 16:52

〔記者許國楨／台中報導〕隨著社群媒體與通訊軟體的發展，性私密影像遭惡意散布案件增加，許多民眾在不知情或被欺騙的情況下，成為影像外流受害者，根據台中市警局統計，去年受理的性影像犯罪案件中，成人案件占比高達59%，其中男性受害者達57%，顯示網路世界不分性別，人人都有可能成為受害者。

市警局婦幼隊指出，「數位/網路性別暴力」案件涵蓋範圍極廣，舉凡在網路上散布、播放未經當事人同意之私密影像、利用數位科技跟蹤騷擾他人及發表性別相關的仇恨言論等行為，皆可能構成犯罪，其中最常見的態樣，即是誘騙取得他人性私密影像後外傳，甚至藉此恐嚇勒索被害人。

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經統計，台中市去年受理的性影像犯罪案件中，成人的性影像案件占59%，從被害人性別分析，以男性占57%最多，共計195件；進一步分析態樣，以「無故攝錄他人性影像」占50.9%最多，共計291件，顯示男性在使用網路方面，較欠缺個人資料及身體自主權保護的意識，且散布方式多以FB、IG及LINE等時下年輕族群常用社群平台為主。

為提升民眾對「數位性別暴力」的警覺，婦幼隊特別推出網路抽獎活動，除精美實用禮品香氛蠟燭、文青陶瓷泡茶杯及一壺三杯旅行茶具組外，並附上自製宣導卡片「二要三不」撇步：「要主動求助、要主動下架、不拍、不傳、不留」，透過趣味互動方式，宣導防制性影像犯罪的重要性，還給民眾一個不必感到恐懼、無助的生活空間。

而此次網路抽獎活動期間自即日起起至16日24時止，預計3月17日抽籤並公布得獎名單，參加方式請至『台中市政府警察局婦幼警察隊』官網或臉書粉絲專頁查詢。

性私密影像犯罪案件日益增加，警方提醒民眾注意。（圖由警方提供）

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