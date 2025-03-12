吳欣盈產子後為「四寶」提告 超基因律師：組織提起幹細胞就無法保留

挨告超基因公司委任兩名律師李傳侯（左）、邱筱涵（右）均曾擔任司法官。（記者溫于德攝）

2025/03/12 16:28

〔記者溫于德／台北報導〕46歲新光集團公主吳欣盈前年產子後，委由超基因生技公司替她從臍帶血、臍帶、羊膜、胎盤等「四寶」，分離提取幹細胞、間質幹細胞予以保存，然吳女去年提告要求返還「四寶」等物，台北地院定下午3時首度開庭。庭前，超基因委任律師都是曾經幹過司法官的律師邱筱涵、李傳侯，兩人指組織提起幹細胞就無法保留，吳欣盈另要求1500萬元的產品也無理由。

邱筱涵、李傳侯說，吳欣盈在本案中的多項主張顯示出她對保存技術及程序的誤解；超基因依契約執行幹細胞分離與保存，契約中清楚載明，被保存的標的物為提取出的幹細胞，非臍帶血、胎盤、臍帶、羊膜等原始組織，一旦幹細胞從臍帶血或胎盤等組織中分離，原始組織就無法保留，這是所有委託客戶都應該知悉的基本事實。

請繼續往下閱讀...

邱筱涵補充，超基因一直秉持以客為尊與服務的精神，且在技術操作與管理上始終秉持高標準，至今仍妥善、完好保存幹細胞；超基因一直把吳欣盈委託處理的幹細胞妥善完好的保存，如同保存自己最珍貴的物品一樣好好保存著，希望吳欣盈可以自己到超基因具有世界級水準、符合國際標準的新竹實驗室看看，就可以知道超基因將委託保存的幹細胞都一直好好保存著。

兩名律師也說，針對契約中明確約定的內容，被提出不實指控，甚至在媒體上散播與事實不符的資訊，導致社會大眾產生誤解，超基因因此希望本案能回歸依照契約約定與合法程序處理爭議，以維護再生醫療技術的信任基礎，並避免對相關產業造成不必要的影響與傷害。

兩名律師最後指，吳欣盈支付2萬元的定金後，就沒有再依契約支付任何費用，又在超基因依法催告終止契約，協商取回幹細胞的過程中，要求超基因免費提供價值1500萬元的產品。

而超基因為了促使吳欣盈同意比照自己先前提領的程序，依規定程序取回幹細胞，以保障其他存戶的權益，同意提供價值500萬元的產品，但希望將其餘1000萬元改以做公益的方式辦理捐贈，卻遭吳欣盈反對，仍堅持取得價值1500萬元的產品，也始終沒有依超基因規定的流程申請辦理提領。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法