利用午休跑山？ 男大生139線過彎撞路燈噴飛送醫

139線今天中午發生機車自摔事故，1名20歲男大學生身體多處擦傷，所幸送醫治療無生命危險。 （圖由警方提供）

2025/03/12 15:30

〔記者湯世名／彰化報導〕利用午休跑山？彰化市139線大彰路今天（12日）中午發生機車自摔事故，1名20歲男大學生行經彎道下坡路段時突然失控直撞路燈，整個人噴飛出去，臉部、胸部及肢體多處擦傷，所幸送醫治療無生命危險，由於當時適逢學校中午休息時間，警方懷疑男大生疑利用午休時間騎機車跑山，已釐清事故發生原因與肇事責任。

警方指出，這起摔車案發生在今天中午，該名男大生騎普通重機行經彰化市139線5.5公里處彎道下坡路段時，突然失控摔車噴飛出去，直接撞擊路邊燈桿，整輛車嚴重受損，男大生摔得人仰馬翻，路面滿是油漬。

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消防局據報派員趕往現場，經檢視傷者臉部、胸部及肢體多處擦傷，所幸無生命危險，包紮後送醫治療，安全帽則遺留現場。經警方酒測，其酒測值0，已針對事故發生原因與肇事責任展開釐清。

1名男大生騎機車行經139線突摔車撞路燈，所幸送醫治療無生命危險。 （圖由警方提供）

139線今天中午發生機車自摔事故，1名男大學生身體多處擦傷，路面滿是油漬。 （圖由警方提供）

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