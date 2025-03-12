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    誤信「老師」1句「功德無量 」 台中男險匯款到英國蓋廟

    蔡男（左）要匯款給「老師」在英國新建海外道場，警方趕往阻詐。（圖由讀者提供）

    蔡男（左）要匯款給「老師」在英國新建海外道場，警方趕往阻詐。（圖由讀者提供）

    2025/03/12 15:42

    〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區蔡男（60多歲）上網認識「宗教老師」後，日夜用手機聽「老師」開示頗有收穫，對方稱要在英國新建海外道場急需金援，並稱將誦經迴向讓蔡男「功德無量」，蔡男趕往烏日區農會匯款8萬元，待對方收款後準備再予金援，警方趕至阻詐，未料，蔡男連線「老師」竟立即消失無蹤影，才恍然大悟是騙局。

    烏日警分局今天表示，蔡男在3月收到「老師」來訊，每天聽取佛道及壇經妙法，「老師」稱孤身在歐洲孤苦無依，想在英國新建道場宏法，無奈當地白人信仰基督，募款數年都沒著落，蔡男想說有十多萬閒錢，7日下午2時趕往烏日區農會溪壩櫃檯匯款，行員見蔡男手機不離手，急欲匯款8萬元又講不出匯款對象，通報警方趕往阻詐。

    由於假藉宗教名義、真詐財詐騙常在中台灣發生，行員苦勸蔡男，蔡男卻反問行員「錢是他的」，自行承擔匯款風險並提供「功德無量 」回訊內文，強調「老師」很有道行，不是一般凡夫可親近。

    溪南派出所副所長胡百燦表示，員警查看手機對話紀錄，對方「老師」得知騙局被識破，立即消失退群，任憑蔡男狂扣也不回電，才知英國道場是一場騙局，感謝員警保住為數不多存款。

    烏日警分局長劉雲鵬呼籲，假藉宗教名義真詐財手法持續翻新，詐團目的就是為了騙錢，呼籲民眾匯款前須多方查證，最好有信任的親友陪同，如有問題可撥打110或165反詐騙電話諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    「老師」稱蔡男為壇主，捐款蓋道場「功德無量」。（圖由讀者提供）

    「老師」稱蔡男為壇主，捐款蓋道場「功德無量」。（圖由讀者提供）

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