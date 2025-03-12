桃園役男抽中成功嶺虎威部隊 不理徵集令被送辦還遭通緝

桃園市林姓役男去年抽兵籤抽到成功嶺虎威部隊，卻無故未前往報到入營，被送辦通緝到案後，桃園地院近日將他判處4月徒刑。（資料照）

2025/03/12 15:34

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市21歲林姓役男兵籤抽中陸軍步兵302旅「虎威部隊」，原應於去年4月至台中市成功嶺報到服役，但卻不理會徵集令被桃園市政府移送法辦，檢方偵辦時仍不到案被通緝，最後被警方拘捕歸案；桃園地院審理後，近日將他依妨害兵役治罪條例判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

判決指出，林男為陸軍常備兵，桃園市政府去年對他發出2024年第e0197梯次陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，應於2024年4月16日至台中成功嶺陸軍步兵第302旅報到入營；該徵集令由林母於去年3月18日簽收，林男也於當晚到母親的住處領取，但林男意圖規避兵役，無故逾期5日未前往部隊報到，被依觸犯妨害兵役罪嫌送辦。

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法官認為，被告林男為役男理應當兵，卻在收到徵集令後故意不按時前往報到，且區公所人員曾多次聯絡，他都故意不理會，妨礙國家徵兵、對兵役制度的公平性造成損害。此外，林男被移送檢方偵辦時仍不到案，經檢察官發布通緝，最後被警方拘捕到案，此時才坦承犯錯，其行為顯然無視國家徵兵及司法制度，應受適當刑罰；法官考量林男的學歷、犯罪紀錄、生活、家庭經濟狀況等，將他判處4月徒刑，得易科罰金。可上訴。

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