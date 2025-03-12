澎縣警局中階警官異動 13日到職交接

澎湖縣政府警察局第6、7、8、9序列警官，進行職務調整。（記者劉禹慶攝）

2025/03/12 15:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局基於現階段推動治安工作需要，為有效發揮整體治安功能，調整第6、7、8、9序列警官相關職務，3月13日辦理到職交接。

第6序列：刑事警察局偵查正蔡佳臻調任婦幼警察隊副隊長、馬公分局文澳派出所長楊慶宗陞任後勤科秘書。

請繼續往下閱讀...

第7、8、9序列：督察科督察員吳聖仁調任馬公分局警備隊隊長、少年警察隊少年組長劉一寧調任業務組長、白沙分局第四組長陳勝孟調任少年警察隊少年組長、婦幼警察隊婦幼組長吳正宏調任白沙分局第四組長、婦幼警察隊業務組長黃凱莉調任婦幼組長、刑事警察大隊第一組長陳介平調任婦幼警察隊業務組長、刑事警察大隊偵三隊長林明輝調任第一組組長、白沙分局偵查隊長吳川揚調任少年警察隊警務員、望安分局偵查隊長陳裕雄調任白沙分局偵查隊長、白沙分局偵查隊警務員兼副隊長楊頌丞調任望安分局偵查隊長、刑事警察大隊警務員方南吉調任白沙分局偵查隊警務員兼副隊長、馬公分局光明派出所警務員兼所長陳安隆調任文澳派出所警務員兼所長、外事科警務員宋玉弘調任馬公分局光明派出所警務員兼所長、白沙分局外垵派出所警務員兼所長劉敏雄調任望安分局七美分駐所警務員兼所長、白沙分局白沙派出所巡官兼所長葉恕恩調任外垵派出所巡官兼所長、保安科警務員洪永維調任白沙分局白沙派出所警務員兼所長、公共關係科警務員趙翊丞陞任督察科督察員、防治科警務員王成通陞任督察科督察員、行政科警務員劉國安調任公共關係科警務員、少年警察隊警務員趙榮文調任防治科警務員、後勤科警務員陳璟堂調任政風室警務員、防治科警務員林秉輝調任刑事警察大隊警務員代理偵三隊隊長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法