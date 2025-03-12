台中新光三越氣爆將滿1月 中檢已傳喚33人仍無法釐清原因

新光三越氣爆造成4死39傷，至今已屆滿1個月，台中地檢署尚未釐清氣爆之因。（資料照）

2025/03/12 14:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越上月13日氣爆，造成兩名新光三越員工、兩名到台灣旅遊的澳門遊客共4人死亡，另有39人輕重傷悲劇，此案將滿1個月，台中市消防局當時懷疑爆炸原因是瓦斯（天然氣）洩漏，工人切割管路時火花引發瓦斯氣爆，不過，台中地檢署偵查至今，共計傳喚33人，包含施工工人11人與其他在場證人，甚至到醫院詢問重傷住院治療的工人，至今仍無法釐清氣爆原因，也沒有人列為被告。

中檢於上月13日氣爆後當天，即指派主任檢察官、檢察官與案關單位組成的專案小組，當天晚間至翌日（14日）清晨，就第一波偵訊目擊證人與施工供工人，當時工人說，氣爆前的上午10時30分，有工人看見廠商切割瓦斯（天然氣）管線，11時有機電人員聽到廠商詢問瓦斯管線的開關位置，不久後聞到瓦斯味，20分鐘後的11時半就發生爆炸。

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之後，中檢又陸續傳喚證人，甚至到台北醫院偵訊重傷的工人，上週再由承辦檢察官，率同專案小組南下到高雄長庚醫院，訊問1位住院中的施工工人。

另外，中檢指出，這一個月來，多次由檢察官、重案支援中心檢察事務官、支援警力協同台中市警局刑事警察大隊鑑識組、中市消防局火調科鑑識人員，多次到氣爆現場勘察蒐證，至今共計傳訊施工工人共11人（部分為第2次以上傳喚到案），他們都是以證人身分到案說明，檢察官複訊人數累計證人33名（含11名工人），都尚無法釐清氣爆原因，也暫時無人轉列被告。

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