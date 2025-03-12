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    首頁　>　社會

    千萬賓利路邊直接大迴轉 對向騎士剎車不及被擊落

    白男駕駛千萬賓利跑車，在新北市中和區莒光路時大迴轉，與對向的行經的陸姓機車騎士發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

    白男駕駛千萬賓利跑車，在新北市中和區莒光路時大迴轉，與對向的行經的陸姓機車騎士發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/12 14:21

    〔記者陸運鋒／新北報導〕白姓男子前天下午4時許駕駛千萬賓利跑車，在新北市中和區莒光路時大迴轉，與對向的陸姓機車騎士發生碰撞，造成陸男倒地受傷，警消獲報趕抵，將傷者送往醫院救治，所幸沒有生命危險，事故原因仍有待釐清。

    中和警分局調查，35歲白男當時在中和莒光路停車格牽車後，直接迴轉至對向車道，導致21歲陸姓騎士剎車不及撞上車尾，造成陸男倒地後無法動彈，路過民眾見狀紛紛報警。

    警消趕抵時，所幸陸男僅有手、腿部擦傷，隨即送往板橋亞東醫院治療，而白男則沒有受傷，由於雙方均無酒駕，詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查。

    據了解，白男駕駛的賓利Continental GT Speed雙門跑車是他所購買，新車要價約1780萬，事故恐面臨高額維修費用，但他有投保全額保險，因此並不擔心。

    白姓男子駕駛千萬賓利跑車大迴轉，與對向陸姓騎士發生碰撞，造成陸男倒地受傷，警消獲報趕抵，將傷者送往醫院救治。（記者陸運鋒翻攝）

    白姓男子駕駛千萬賓利跑車大迴轉，與對向陸姓騎士發生碰撞，造成陸男倒地受傷，警消獲報趕抵，將傷者送往醫院救治。（記者陸運鋒翻攝）

    陸男騎機車行經該路段時，與千萬賓利發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

    陸男騎機車行經該路段時，與千萬賓利發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

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