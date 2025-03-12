桃警大掃「黃」！養生館小姐躲5樓屋頂仍被逮

桃園警分局11日晚間執行「靖黃勤務」，持搜索票查緝戴姓男子在桃園區民權路經營的2家養生館，查緝涉嫌從事性交易的越南籍女子及相關證物。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/03/12 13:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局11日晚間執行「靖黃勤務」，針對轄內經營黃賭毒的違法行業場所強力稽查取締，其中，戴姓男子在桃園區民權路經營2家養生館，都被查獲色情案件，景福所與同安所組成調查小組監控蒐證，查緝時店內1名越南籍女子慌張逃上5樓屋頂，員警擔心她踩空墜落，趕緊安撫讓她放下戒心，跟著員警慢慢爬回屋內。

警方表示，戴男經營養生館，實際卻招攬東南亞女子，利用入境我國觀光的期間，在店內從事性交易等情，調查小組蒐證後見時機成熟，11日下午5點多持搜索票，對戴男2家養生館進行查緝，在A店內查獲越南籍女子1名、B店內查獲越南籍女子4名，期間B店內1名女子為規避警方，竟跑到5樓頂樓，踩著鐵皮屋頂躲在柱子後面，距離屋簷只一步之遙，員警擔心她情急踩空墜落，溫言安撫情緒讓她放下戒心，跟著員警慢慢爬回屋內。

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警方訊問後，5名女子依違反社會秩序維護法移請裁處，負責人戴男則依刑法妨害風化罪嫌函請桃園地檢署署偵辦；桃園警分局分局長王智民表示，警方將持續掃蕩及取締違法業者，展現杜絕不法色情犯罪的決心。

桃園警分局11日晚間執行「靖黃勤務」，持搜索票查緝戴姓男子在桃園區民權路經營的2家養生館，查緝涉嫌從事性交易的越南籍女子及相關證物。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局11日晚間執行「靖黃勤務」，持搜索票查緝戴姓男子在桃園區民權路經營的2家養生館，查緝涉嫌從事性交易的越南籍女子及相關證物。（記者鄭淑婷翻攝）

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