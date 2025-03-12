鴛鴦盜偷外套失風 男友「大難臨頭各自飛」、女想撇清謊稱「已分手」

黃男在店內試穿外套後就將標籤撕掉沒結帳就離去。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/12 14:24

〔記者王冠仁／台北報導〕53歲黃姓男子是竊盜通緝犯，他與陳姓女友是近來橫行雙北地區的慣竊，犯下超過50起竊案；黃某次跟陳一起去台北車站一家連鎖服飾店，陳負責把風，黃試穿外套後撕下標籤直接穿上未結帳就落跑。店員發現兩人怪異舉動，上前追攔，黃丟下陳落跑；警方到場後，陳唬爛「跟他已經分手」、「跟我沒關係」。警方除了將陳送辦，也在近日攔檢到黃時，一併將他解送歸案。

北市警中正一分局今天宣布偵破這起竊盜案件。原來這起案件發生在去年10月2日，當天黃男與陳女假裝前往台北車站附近一家連鎖服飾店逛街，黃逕自進入店內挑選衣服，陳女則站在店外守候，疑為把風；黃在店內東挑西選，最後挑上一件價格為990元的外套，他試穿後便直接撕下標籤，沒有結帳就離開店家。

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不過，當時恰好有店員見到，立刻追出來，但黃已經逃之夭夭，店員當時有見到陳是跟黃一起前來，於是攔下陳並報警。

警方到場後，陳卻聲稱自己雖然跟黃曾經交往，但已經跟黃男分手，還說黃男的竊盜行為跟自己無關，且否認是在把風，但警方仍將她依竊盜罪嫌送辦。

警方根據相關事證，掌握黃男身分，發現他因涉犯多起竊案被通緝，正當警方追捕之際，近日恰好黃男外出時，被保大警方攔查到，保大發現他是通緝犯，且因犯下這起外套竊案被通報，隨即通知中正一警方。警方最終除了將他解送歸案，也另外將他依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，黃、陳是近期橫行雙北商家的鴛鴦大盜，兩人至少涉及50起竊案，且大多都是商家竊案；他們慣用的手法，大多是以情侶身分前往店家逛街，再趁店員不注意之際，順手牽羊偷走店內商品，而且大多是由黃下手、陳把風。警方此次除了將兩人送辦外，也正深入釐清他們有無涉及其他竊案。

黃男（紅圈者）得手後落跑，陳女（藍圈者）逃跑不及被店員攔下。（記者王冠仁翻攝）

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