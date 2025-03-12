有夠大膽！男子趁交接空檔偷紫南宮3萬多香油錢 隔天即被逮

陳姓男子偷竊南投竹山紫南宮香油錢，過程全被監視器拍下。（紫南宮提供）

2025/03/12 14:19

〔記者張協昇／南投報導〕以借發財金及發放生肖招財錢母聞名的南投縣竹山鎮紫南宮，平日香火鼎盛，但卻也成為竊賊下手目標！陳姓男子本月7日凌晨5點多，即趁著廟方保全與管理人員交接時的空檔，在土地公面前，使用油壓剪破壞香油錢箱的鎖頭，竊取3萬元香油錢，但隔天即被警方循線逮捕。

警方指出，38歲的陳姓男子，7日凌晨5點多，趁著紫南宮保全與管理人員交接時，保全員已離開，管理人員忙著處理雜務時，使用油壓剪破壞香油錢箱鎖頭，將裡面3萬多元香油錢裝入塑膠袋帶走。陳嫌偷竊時，附近還有1名婦人，陳嫌竟還假裝好意，詢問該女子是否需要幫她買早餐？由於當時女子忙著滑手機，沒有注意行竊過程，以為男子是廟方人員，不以為意，揮手回覆說不用，未料竟是竊賊。

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廟方原本還未發現香油錢被偷，7日下午5點多，有信眾發覺香油錢箱鎖頭被破壞，廟方調閱監視器才發現香油錢被偷，竹山警分局獲報後成立專案小組，調閱相關監視器畫面追查，隔天上午即在彰化二水逮捕陳嫌，並起出作案工具油壓剪，他坦承偷竊3萬多元香油錢，但錢已買東西花光，警方訊後依竊盜罪嫌將他移送南投地檢署偵辦。

紫南宮主委莊秋安表示，陳嫌應該已觀察許久手才下手，還好廟方有先清點拿走一些香油錢，否則可能會被偷走更多香油錢，原本保全交接時間為早上5點，現已延長到6點，將進一步研議加強安保措施。

陳姓男子使用油壓剪破壞紫南宮香油錢箱的鎖頭。（紫南宮提供）

南投竹山警分局逮捕涉嫌偷竊紫南宮香油錢的陳姓男子，依竊盜罪嫌送辦。（民眾提供）

南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，春節期間人潮終繹不絕。（資料照）

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